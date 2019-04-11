基隆市信義區義六路雙向拓寬工程，原定1月底前完工，卻因台電遲未將電線桿下地，導致工程延宕，目前正在趕工中。（張穎齊攝）

基隆市信義區義六路雙向拓寬工程，原定1月底前完工，卻因台電遲未將電線桿下地，導致工程延宕，議員韓世昱（右一）邀集相關單位現勘，要求盡速在5月完工。（張穎齊翻攝）

基隆市信義區義六路原為單行道，目前正在進行改為雙向道的拓寬工程，本來預定1月底前會完工，但台電的電桿卻遲未遷移，導致工程延宕。議員韓世昱邀市府工務處與台電人員會勘，要求盡速完工，預計5月底可望完工通車，以舒緩車流。

義六路鄰近World Gym健身中心、信義市場、信義區公所、海產樓，每逢上下班尖峰時刻，車流量大，但卻只有單行道，造成堵車嚴重，多年來民怨沸騰。2017年台灣航業公司將義六路的地權租給World Gym興建運動健身中心，並無償退縮提供部分土地，讓市府能將義六路拓寬為11米，施作成雙向道。

市長林右昌去年11月6日前往視察進度，他當時指出進度超前，很樂見拓寬雙向在他的任內推動，接下來包括台電的電桿下地等工程，都預計在今年1月底前會完工。

「跳票！政府公信力嚴重受損！」韓世昱邀集仁義里長王柏力、義昭里長童冠睿及工務處、台電到場會勘，韓世昱痛批，完工日至今仍遙遙無期，民眾已經快失去耐心，由於台電還沒將3支電線桿移除並下地，導致工程延宕，要求台電務必盡速趕工。

「別再讓地方媽媽失望了！」韓世昱指出，上午行經義六路多半為前往信義市場買菜的婆婆媽媽們，所以希望別再因延宕而讓媽媽們失望，要求台電在1個月內完成電桿下地，這是他代表民眾下的最後通牒。

台電對此同意在期限內盡速完成電線桿遷移下地。工務處則表示，配合電桿下地，義六路左側的水溝刨鋪挖線，河川水利科正在陸續趕工中，約1個半月可完成；另外路邊禁停的標線，土木科最快也會在5月底完成畫設，達到雙向通車的完工。

(中時 )