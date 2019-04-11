可口可樂zero」復仇者聯盟限定包裝600毫升寶特瓶(圖／可口可樂)

夏日即將來臨，飲料市場百花齊放，可口可樂公司於夏日飲料大戰開打前，搶先推出限定新品，提供消費者更豐富的選擇。「可口可樂zero」去年聯手漫威強檔大片《復仇者聯盟：無限之戰》 (復仇者聯盟3)，在台推出超級英雄限定包裝，引起消費者爭相蒐集，今年再次攜手《復仇者聯盟：終局之戰》(復仇者聯盟4)，讓多位超級英雄躍上瓶身，從銀幕激戰至包裝，就要在今年夏天暢快「可口可樂」迷和漫威迷的英雄魂。此外，「可口可樂」、「雪碧」也推出多款新口味，滿足喜歡嚐鮮的消費者的味蕾，「可口可樂」、「雪碧」季節限定口味於指定通路獨家上市。

「可口可樂zero」今年再與全球影迷引頸期盼的漫威大片《復仇者聯盟：終局之戰》(復仇者聯盟4)強勢聯名，打造限定包裝，去年聯名包裝甫推出後大獲好評，消費者爭相收藏，今年預計再創一波收藏熱潮。「可口可樂zero」經典酷炫的黑色包裝，推出6款「可口可樂zero」330毫升易開罐，以及9款「可口可樂zero」600毫升寶特瓶，共15種包裝，除了美國隊長、鋼鐵人、黑寡婦、雷神索爾、鷹眼、無敵浩克、驚奇隊長等超級英雄外，漫威終極反派薩諾斯也霸氣躍上瓶身，酷炫的設計再次席捲全台。

「可口可樂zero」復仇者聯盟限定包裝，新品上市期間還有限定優惠，即日起至全台7-ELEVEN、全家便利商店、OK便利商店及萊爾富便利商店購買600毫升寶特瓶包裝的「可口可樂zero」，即可享有第2件6折的優惠（優惠訊息以通路資訊為主）。

「可口可樂」、「雪碧」推新口味 邀消費者一同嚐鮮

看準消費者喜歡嚐鮮的心理，可口可樂公司推出不同口味的新品。「可口可樂」首次在台推出季節限定覆盆莓口味，酸甜中帶有覆盆莓風味，適合春夏的清爽口感。除此之外，在日本掀起討論熱潮的話題商品咖啡「可口可樂」，也將在台上市。咖啡「可口可樂」不僅保有「可口可樂」的經典風味，再加上咖啡特有的濃郁香氣，預計將帶給消費者有別以往的暢快感受，「可口可樂」覆盆莓口味與咖啡「可口可樂」兩款新品即日起在7-ELEVEn獨家上市。

「雪碧」今年也首度在台推出「雪碧zero」，不僅無糖、無熱量，清爽無負擔，更保有「雪碧」的沁涼口感，同時「雪碧」也推出季節限定的鹹檸檬口味，鹹甜中帶有檸檬的清香，在進入初夏時節前，率先享受不同的清涼暢快。「雪碧zero」與「雪碧」鹹檸檬口味兩款新品即日起在全家便利商店獨家上市。

(工商 )