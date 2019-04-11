台北、上海雙城論壇行之有年，今年將邁入第十屆，上海市台辦主任李文輝11日早上10點前往台北市政府拜會市長柯文哲，商談雙城論壇日期、細節等相關事宜，柯文哲會後接受訪問時表示，兩岸經貿關係密切，希望能透過雙城論壇把北台灣、長三角經濟做一個連結，大家一起合作賺錢。

柯文哲進一步指出，目前台灣人在大陸工作、居住高達200萬人，雙方有相同的語言，像他每次跟外賓講話，旁邊都必須請一個翻譯，但跟李直接講就可以，證明語言溝通沒有障礙。

不過，柯文哲日前訪美曾脫口「親美友中」，媒體追問是否擔心中國大陸會因此感冒？柯文哲則說，這個是一個平衡，友中怎麼會感冒，如果把台灣、中國大陸都把人民福祉擺在第一位，其實應該不會有太多爭執。

柯文哲指出，兩岸經貿合作算一算，去年台灣對大陸出超850億元，大陸出口占40％，進口占20％，總經貿約30％，所以還是關係密切，那就從最沒有爭議的經濟議題著手，透過雙城論壇，把整個北台灣和長三角的經濟做個連結，但細節還要想想看。

另外，柯文哲昨前往議會備詢時強調「兩岸一家親」是兩岸交流底線，他今重申，「兩岸一家親」只是表達一個善意，雙城論壇是兩岸間城市的交流，所以從沒有爭議的地方開始，大家一起合作賺錢總沒有爭議吧。

至於美中是否接受立場態度搖擺？柯文哲表示，世界上和中、美有邦交的國家多的是，他沒有所謂左右逢源，或是左右為難，甚至倒過來說，美中兩邊能不能合作一下？他強調，親美友中是跟兩邊都可以做朋友，不是說我跟你做朋友，就要跟另一個打架。

(中時 )