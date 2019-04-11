宜蘭許姓男子去年酒後與王姓友人起爭執，他趁王男在港邊小解時將他推落海，王男爬上岸後提告，檢方依殺人未遂等罪將他起訴；宜蘭地院判處無罪，高院認為許的行為構成強制罪，考量他與王男達成和解、賠償損害，將他判刑5月、可易科罰金。全案可上訴。

去年4月17日晚間許男在漁港邊的一家攤販內與王男發生爭執，他趁對方在港邊小解時，走到王的身後趁其不注意之際，將王男推入海中，王落海後自行捉進停靠漁港內的船隻攀爬上網，數天後王男報警提告，檢方將許男依殺人未遂、傷害等罪起訴。

宜蘭地院判許男無罪，檢提上訴，高院認為許男知道王男會游泳，且當晚港邊平靜無風浪，又有停靠的漁船可供拉住支撐，王男不致於在水中過久失溫而下沈，且王男自稱沒有受傷，許的行為沒有構成殺人未遂及傷害罪。

但高院認為，許男用強暴方式將王男推入海中，使王男行無意義之事構成強制罪，考量許男所為非是，但坦承犯行並與王男達成和解，將他改判刑5月、可易科15萬元罰金。可上訴。

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(中時 )