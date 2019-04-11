東元綜合醫院婦產部產科主任吳瓊惠說明處理胎兒先天腹裂的過程。（徐養齡翻攝）

新竹縣發生罕見醫療病例，1名新生兒出生時有近一半的臟器外露在體外，若不及時處置，恐引發嚴重細菌感染，幸好醫療團隊早有準備，手術將內臟器官移回嬰兒腹腔，經20天密切觀察，嬰兒健健康康重回母親懷抱。

東元綜合醫院婦產部產科主任吳瓊惠表示，嬰兒媽媽於懷孕8周時到院產檢，當時還一切正常，12周第2次產檢時，超音波顯示胎兒有腹裂情形，僅4到5公分的身長，居然有約0.5公分缺陷，足以造成腸子從腹部洞口擠出體外，浸泡在羊水腔內。

吳瓊惠指出，胎兒先天腹裂情況相當罕見，但這萬分之一原因仍不明，也難以預防，醫療團隊透過超音波診斷，制定一系列產檢規畫，包括羊膜穿刺、高層次超音波檢查、嚴密監測胎兒發育和母胎健康等，避免腸子壞死及羊水感染，連帶引發母胎敗血症。

儘管孩子有先天缺陷，但家長展現對孩子無盡的愛，不僅從來沒有動過放棄胎兒的念頭，更認真配合醫師所有產前規畫，於懷孕35周安排剖腹產手術，出生時嬰兒腹部有1個約3公分的破洞，將近一半的腸子、胃、膀胱等內臟器官外露在體外。

由於外露器官可能引發細菌感染，導致腹膜發炎、脫水、失溫，嬰兒一出生，兒科部部長王昱程立即以無菌棉布覆蓋嬰兒外露的器官，避免嬰兒失溫，不讓內臟器官接觸外界細菌受感染，翌日再由外科醫師將內臟器官移回腹腔內，腹部破洞修補，嬰兒在20天後平安健康出院。

吳瓊惠說，胎兒腹裂的原因仍不明，早前的研究顯示，有吸菸、喝酒習慣的孕婦，生出腹裂兒的機率較高，但嬰兒只要排除染色體異常，日後的生長發育及智力和一般人無異，提醒孕婦在懷孕期間務必定期到醫院進行產檢，及時了解胎兒的發育情況。

(中時 )