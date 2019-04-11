美國對大陸企業戒心不斷提高，路透社11日報導稱，根據美國聯邦政府的一份公告，美國商務部10日表示，將37家大陸企業和學校列入美國企業應謹慎對待的「未經核實」實體的危險名單，包括北京八億時空液晶材料科技、中國人民大學、上海同濟大學等。報導指，儘管這不是禁運，但因為麻煩，有時供應商會把它當作禁運，「它的實際效果大於法律效果」。

路透社報導指出，這份名單將於11日生效，其中還包括香港的6家機構、阿聯酋的4家、馬來西亞的2家和印尼的1家。

一家日本汽車零部件製造商的大陸子公司「愛信（南通）汽車技術中心有限公司」、已經獲得了高端螢幕技術的專利的「北京八億時空液晶材料科技有限公司」被列入清單。其他被列入清單的公司專注於精密光學、電子、機床或航空。

報導稱，美國商務部負責出口管理的前助理部長凱文·沃爾夫(Kevin Wolf)表示，上清單意味著美國公司將謹慎對待這些機構。被放在一個「未經核實實體」清單上，意味著美國供應商向清單上未經核實的公司和學校供貨，將無法再使用許可例外。

他說，「儘管這不是禁運，但因為麻煩，有時供應商會把它當作禁運。它的實際效果大於法律效果。」

報導指出，如果該機構拒絕回答有關如何使用美國商品的問題，美國商務部將把這些實體列入「未經核實」的名單。

報導稱，上榜的學校包括長春應用化學研究所、廣東工業大學、中國人民大學、上海同濟大學以及位於西安的2所學校。該名單還將5家俄羅斯公司、3家大陸實體和1家芬蘭公司從名單中刪除。

(中時 )