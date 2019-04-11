國民黨立委許毓仁今召開「10億台鐵售票APP，肥了誰？」記者會，指出台鐵花10億元建置新APP系統近日上線，但過程中先是時間一拖再拖，上線後更馬上遭受負評、抱怨連連。他更指出，其中票務核心系統建置就花了6.5億元，卻沒看見6.5億元應有的效果，令人合理懷疑其中有弊案，要求交通部、台鐵在48小時內公布採購合約、資金流向及軟體編碼。

許毓仁表示，這案子先前被放入前瞻預算，105年度只有2億，但在前瞻特別預算第一期增加4.8億多，第二期則增加3.6億多，光是特別預算共增加8.5億；但去年前往台鐵視察進度，台鐵先是怕進不了壓力測試，無法在過年前上線，一拖再拖終於在近期上線，卻馬上引發負評，評價星等也超低，遭抱怨頁面複雜、無法即時查詢到車站動態等。

許毓仁痛批，中華民國政府採購案的錢都不知流到哪去，新創公司在台灣生存困難，卻看到一個重要的APP花了10億，做出來東西這麼爛，其中光一個票務系統就要花費6.5億，令軟體界工程師質疑這樣的軟體編碼、票務系統設計根本不值得這價錢，不僅浪費民脂民膏，還能合理懷疑其中有弊案，要求台鐵公布資金流向，告訴大家錢流到哪去，交通部是否放任台鐵A錢？

藍委費鴻泰也附和，台鐵售票系統APP花10億元，到底做了什麼，交通部、台鐵有必要對社會回應，因為這些錢都來自人民納稅錢，而行政院也應要求台鐵給社會大眾一個說明。

(中時 )