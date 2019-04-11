民進黨中執會昨通過初選協調延長案，總統初選民調將延至5月22日之後，此舉引發挺賴清德基層不滿，認為延後時間有助於蔡英文。身兼中執委的綠委鄭寶清說，如果直接初選時確實是會造成火車對撞，但若昨天不處理、不延長，對賴清德傷害也很大，可能造成黨內部更大的分裂，只能「兩權相害取其輕」，盼支持者諒解。

鄭寶清也比喻，大家都希望不要產生火車對撞的悲劇，「火車如果兩個都向前就會撞在一起，但如果一前一後就會沒事」。

鄭寶清說，如果昨天中執會不處理、不延長初選協調期，對賴清德傷害也很大，可能造成黨內部更大的分裂，「兩權相害取其輕」，在這樣的情況下，希望能減少衝突並團結民進黨，盼社會跟支持者能夠諒解；5人協調小組的報告中，盼中執會能給更多時間、空間，協商的結果「對大家都有利」。

鄭寶清也坦言，其實中執會延後民調至5月22日後，兩邊都不太滿意，「一個希望趕快如期舉行，一個就希望延更久」。

媒體追問，是否本來有一派是希望延到比5月22日更晚？鄭寶清說，確實有人這樣想，但有人不希望，但昨天結果至少凝聚團結方向，所以大家都勉為接受，盼基層不要再互相對立攻訐。

綠委劉世芳說，初選期程既然已經延後，盼更多黨員能夠思考，民進黨要選出什麼樣的國家領導人才是比較重要的，因為最後要透過5家以上的民調公司決定，所有的總統參選人一定要體會，現在對民進黨是最大的挑戰，盼在「團結才能勝選」的大戰略架構下，才能贏得2020。

劉世芳說，不管是黨內、黨外、國際上的挑戰，都是考驗國家領導人的挑戰，「要爬過這樣的挑戰才能迎接大選」。

綠委趙天麟說，總統選舉及候選人確實是重要的事情，一定要用最高度的政治智慧處理，昨天結果是各派系中執委「無異議通過」，無非是希望用更多協調時間，琢磨民調跟合作可能；在有限的協調時間內，蔡英文跟賴清德也僅見過一次面，確實遊戲規則有所調整，但也是透過中執會的民意機制完成。

趙天麟說，想要「速戰速決」的賴清德會有所不滿，這大家可以理解，但賴展現繼續初選的決心，這大家很敬佩。

至於是否延後總統初選會影響到黨內立委初選？趙認為不會，因為初選區域不是很多，且每位立委參選人也都很自制，沒有挑某位總統參選人當母雞，蔡、賴倆也沒有這麼做，認為立委初選應不會有太大問題。

(中時 )