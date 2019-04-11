日本總務省10日核准NTT Docomo、KDDI、軟體銀行（SoftBank）和樂天提出的5G營運申請案，將信號頻段分配給這4家公司。日本共同社報導稱，出於安全方面的理由，事實上在基站等核心通信設備中排除大陸通信設備巨頭華為技術等的產品。據悉各公司也都不會採用。大陸外交部此前曾表示，已多次向日方表達關切，反對對正常的企業經營活動進行政治干預。

日本共同社報導指出，總務相石田真敏10日向NTT Docomo、KDDI、軟體銀行（SoftBank）及樂天子公司樂天移動（東京）頒發了基站開設認定書。5G運營將由4家公司承擔，計劃從2020年春季開始陸續推出全面的高速大容量服務。

報導稱，5G被認為實際通信速度是目前4G的100倍，面向產業領域的活用也大受期待。石田在交付儀式上稱「將成為21世紀的核心基礎設施」。4家公司均力爭於2020年度內在所有都道府縣提供5G服務，今後5年共投入超過1.6兆日元（約合4500億新台幣）在全國建設基站。

報導還提到，總務省已經敲定指針，出於安全方面的理由，事實上在基站等核心通信設備中排除大陸通信設備巨頭華為技術等的產品。據悉各公司也都不會採用。

據悉，大陸外交部發言人耿爽曾表示，自日本政府推出限制公務機關採購損及國家安全設備的新規以來，中方已多次向日方表明關切。中方一貫主張維護自由貿易、遵守國際規則，反對對正常的企業經營活動進行政治干預。

他說，中方將密切關注日本政府5G網路頻譜的分配結果，希望日方能信守對自由貿易的承諾，為大陸企業在日本開展互利合作，提供一個「公平、透明、可預期」的營商環境。

(中時 )