民進黨中執會決定延後初選時程，顯示黨內力挺蔡英文連任總統的力量龐大，儘管民進黨寄望「蔡賴配」，不過政大國關中心研究員湯紹成認為，蔡英文與台北市長柯文哲的「蔡柯配」，才是美日最想撮合的「夢幻組合」。對此，柯文哲今受訪時表示，這是很驚悚的消息。

湯紹成指出，柯文哲是「美、日、中三方都支持的人選」，他認為，「蔡柯配」若是由美日出來協調，會比蔡英文自己協調的效果好上千百倍，但柯文哲則不以為然，直言「這是很驚悚的消息」。

另外，由於民進黨中執會將黨內總統初選期程延後至5月22日，必須等到黨內立委初選程序結束後，再進行政見發表會、初選民調等程序，柯文哲聞言先是笑稱，「我很慶幸我不是民進黨員」，媒體追問民進黨延後推派人選是否影響自己的參選時程？柯則表示，對他來講，他是目前最自在的，因為沒有說一定要怎樣，所以他是這場選戰中最輕鬆的人

(中時 )