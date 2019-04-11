亞洲人大都習慣晚上睡前洗澡，不過根據最新研究，早上洗澡跟晚上洗澡效果大不同，夜間容易出汗的人最適合早起洗澡，而且研究顯示，早起洗澡的人較有創造力。

哈佛大學的一項新研究顯示，習慣早上洗澡的人，有助於發揮創造力，同時工作也會更有活力，因為剛睡醒時精神放鬆，晨澡可幫助清醒、激發創造力！但由於早上體溫較低，洗澡時要特別注意保暖。

至於晚上洗澡則有助於血液循環、放鬆肌肉，而且隨著大腦釋放的「睡眠激素」可以更好入睡，建議睡前2小時洗澡最助眠，不過要避免水溫過高，否則反而會讓大腦更清醒，影響睡眠品質。

油性肌膚或夜間出汗較多的人，最適合早上洗澡，不但可以把經過一夜過多的油脂皮脂帶掉，人也會顯得更清爽舒服。乾性肌膚及皮膚容易過敏、白天有化妝、運動量較多及容易失眠的人則適合晚上洗澡，因為睡前洗澡有助於舒緩放鬆，也不會對敏感肌膚造成太大刺激；白天有化妝、出汗的人，晚上洗澡比較乾淨衛生，不會造成毛孔阻塞。

(中時電子報)