新竹縣某大飯店陳姓房務主任將飯店當砲房？女房務員指控陳男連續7次趁她在整理房間時，將她推倒在床硬上，陳男承認2人曾在飯店房間嘿咻，否認強制性交，檢方偵查認無積極證據證明陳男犯行，依法不起訴處分。

女房務員稱2016年11月5日下班後，被陳男約去租屋處聊天，陳男對她親吻，因陳男有未婚妻，她說這樣是不OK的事情，陳男說想跟她交往，強脫她的衣服發生性行為，當晚不讓她離開。

女方指隔天早上陳男載她去上班，在客房做清潔工作時，陳男跟她說真的喜歡她，才會對她做那些事情，並把房門關起來，把她推到床上性侵，提出發生時地，指控陳男都是趁她做客房工作時，將她推到床上強制性交共7 次。

陳男堅決否認犯行，稱當時2人是男女朋友關係，約女方到其租屋處住，沒有用強暴方式對她，隔天沒有與她發生性行為，但後續確實有在飯店房間與她發生關係，是兩情相悅。

檢方調詢飯店人員查證，同事證稱2017年3、4月間，女方曾說房務部主任陳男其實是她男友，大家才知2人有在交往，女方事後去買飲料請大家喝，還說2人有在公司內發生性行為。

檢方發現女方指述遭陳男性侵期間，2人仍持續交往，女方還為陳男購買午餐，7次聽從陳男指示將房門反鎖，甚至事後與其餘同事談論雙方交往，並在飯店房間內發生性行為之事，與性侵害被害人有很大差異。

檢方以女方指控被強制性交的最後發生時間，遲到10個多月才報妹，未在案發後立即報警或驗傷，且無其他相關事證佐證指訴內容是否為真，復查無其他積極證據認定陳男有犯嫌，應認陳男犯罪嫌疑尚有不足，為不起訴之處分。

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(中時 )