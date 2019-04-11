菲律賓發現神祕新人種

奇幻文學名著《魔戒》（The Lord of the Rings）中體型嬌小的哈比人或許不是幻想，而可能曾真正存在。一項新研究調查顯示，菲律賓呂宋島卡勞洞穴（Callao Cave）中發現的遠古骨骼和牙齒化石，或許和前所未知的神祕新人種有關。

據CNN新聞網和新科學家（NewScientist）網10日報導，這種名為「呂宋人」（Homo luzonensis）的新人種大約生存在5-6.7萬年前，而科學家所發現的骸骨化石屬於2名成人和1個小孩。

根據年代來推算，「呂宋人」生存的時間大約和尼安德塔人（Neanderthals）、丹尼索瓦人（Denisovans），智人和身材矮小的佛羅勒斯人（Homo floresiensis）相同。他們身高不到4英尺（約120公分），並會爬樹。

不過，他們就像其餘已絕種的類人般，是人類的近親，而不是直系祖先。目前他們是在菲律賓發現的最古老人類化石，先前在巴拉望（Palawan）島發現的智人化石約有3-4萬年的歷史。

而「呂宋人」與其他人種最大的差別，就是他們有與眾不同的前臼齒。他們的前臼齒和臼齒比其他人種小，也比較簡單。

之所以說「呂宋人」神祕，是因為他們和暱稱「哈比人」的印尼佛羅勒斯人一樣，使演化樹變得更複雜。若說非洲是直立人的生命搖籃，人種從當地外移後分化。那令人不解的是，佛羅勒斯人只出現在印尼附近的佛羅勒斯島（island of Flores）。他們身高3.5英尺（約107公分），腦子也只有現代人的1/3，但卻會用石頭打造工具，並獵殺大象。

一般認為，佛羅勒斯人之所以比較矮小，是由於島上資源有限所致。研究人員說，「呂宋人」可能也是如此，他們都住在唯有飄洋過海才能抵達的島上。有證據顯示，早在70萬年前，呂宋島就有動物被屠殺的遺跡，但研究人員還不確定，這是不是「呂宋人」所為。

(中時電子報)