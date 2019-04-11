台中市府新聞局長吳皇昇表示，警車開道說法屬烏龍謠言，就算人民要申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維。（盧金足攝）

中國和平統一促進會強調，他們不是「統促黨」，對文宣中註明「警車開道」的文字已刪除全部更新。（盧金足翻攝）

中國和平統一促進黨13日下午將在台中市舉行舉辦2019首屆「和平統一融合發展論壇」，會前車隊遊行，向台中市政府警察局申請「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」集會遊行，獲得核准，但文宣出現「警車開道」引發綠營不滿，質疑蔡總統來台中，市長盧秀燕還嗆聲不交管，竟為宣傳「一國兩制」活動警車開道，對此，市府新聞局長吳皇昇表示，警車開道說法屬烏龍謠言，就算人民要申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維；對此，中國和平統一促進會表示，他們和「統促黨」沒關係，已刪除「警車開道」的文字。

吳皇昇指出，針對有民眾向台中市政府警察局申請「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」集會遊行，獲得核准一事，經向警局了解過程，警車開道的說法屬烏龍謠言，原則上該遊行申請內容並未違反規定，沒有違反第四條「不得主張共產主義或分裂國土」規定之情形，符合憲法。

吳皇昇強調，就算人民要申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維。市府尊重言論自由和集會遊行自由，每次人民合法申請集會遊行，只會協助進行必要交維措施，不會有警車開道的情事發生，該訊息屬烏龍謠傳，市府嚴正澄清，呼籲勿以訛傳訛，而根據相關法律規定，散佈謠言、捏造故事者會有一定法律責任，市府也請有心人士停止該行為。

民進黨市議員賴佳微與黃守達抨擊，根據中國統一促進會的傳單，標榜「警車開道」與「合法申請」，更邀請中國學者李毅發表「探索一國兩制台灣方案」的演講，力主武統的李毅，更明言只要解放軍跨過台灣海峽，台灣人民就會忘記台獨思想。

黃守達呼籲，中央絕對不能袖手旁觀。陸委會與移民署必須調查，李毅是用什麼樣的名義申請入台？如果是自由行，他從事政治性公眾活動，甚至從事這種危害自由民主憲政秩序的活動是否合法？有無違反兩岸人民關係條例的相關情事，絕對不能縱容有人打著自由民主的名號傷害自由民主。

對此，中國和平統一促進會表示，他們是已經30多年的民間組織，不是「統促黨」也和「統促黨」沒關係，由於遊行路線長，警方協助維安，對文宣中註明「警車開道」的文字，確已接到台中市警局來電要求刪除，馬上作業重新製作新版文宣，刪除「警車開道」的文字，網路上的文宣全部更新。

(中時 )