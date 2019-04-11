基隆市政府社會處目前有31輛復康巴士，但卻供不應求，議員提議增購來解決。（張穎齊翻攝）

基隆市政府社會處目前有31輛復康巴士，但卻供不應求，有民眾抱怨，每次上午8時30分才剛開放預約時，不到3分鐘就秒殺額滿，等都等不到，議員接獲陳情後要求增購巴士車輛。社會處則回應，因為基隆復康巴士是免費的，即使增購，需求量仍只會跟著更大。

議員鄭愷玲表示，她日前接獲陳情，有民眾反映復康巴士不夠用，往往上午8時30分才開放預約，但不到3分鐘就馬上額滿，她明白市府的承辦人員常因此被民眾謾罵與指責，但想請社會處能增購復康巴士，以解決供不應求的情況。

議員張秉鈞則說，基隆身障人數很多，但卻因數量不夠，讓很多民眾都用不到，希望市府增購、擴大服務。

社會處長吳挺鋒表示，由於基隆復康巴士是免費的，而其他縣市都是有收費，所以才會造成不夠用的情況，且目前市府有的31輛的復康巴士中，有9輛是這4年來透過勸募的方式來增加的，但發現增加後，民眾的需求反應仍大於復康巴士的數量，各縣市的情況都是如此。

吳挺鋒說明，加上基隆復康巴士是免費的緣故，所以基隆市的情況又比其他縣市更嚴重，所有的需求都往復康巴士集中，但事實上還有無障礙計程車，以及提供給失能者、長照需求者的交通運輸工具，這些運具卻因免費的復康巴士，難以發展起來。

張秉鈞進一步提出，復康巴士的使用率並沒有透明化，所以造成民眾因為訂不到而抱怨，建議基隆仿照台北市用網路預訂的做法。吳挺鋒則回應，由於大多數使用者為65歲以上肢障朋友，都習慣用電話預約，不過用網路預約是可以提升復康巴士的周轉率與效益，會向這方向努力進行。

(中時 )