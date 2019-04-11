母親節即將到來，台灣高鐵將於5月10日（五）至5月13日（一）4天疏運期間，加開37班次列車，總計4天提供638班次的旅運服務，並維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，訂票時間自13日（六）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

同時，為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，台灣高鐵特別於5月10日（五）以及5月13日（一），除原適用「大學生優惠」之車次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」，歡迎大專學子多加利用，返鄉與母親歡度佳節。

台灣高鐵表示，疏運期間依據旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂，持開啟自動加值功能悠遊、一卡通聯名卡的旅客，可直接感應進站搭車，以節省排隊等候時間。

此外，母親節疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，定期、回數票均照常使用，效期不另展延；「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」則暫不適用。

(工商 )