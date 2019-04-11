綠營猛酸若韓國瑜受哈佛邀請演講，費用不該自己出，高市新聞局長王淺秋在赴美途中回應表示，重點是高雄城市行銷，有機會與國際重要學術單位交流，請各界不要刻意炒作枝微末節，而且「有些人連自行付費去演講，校方都不一定接受」。
王淺秋美西時間10日晚間8點半抵達舊金山，將與市府參訪團、媒體採訪團一同轉機前往波士頓與韓國瑜會合。
針對綠營炒作赴美費用議題，王淺秋表示，請各界不要刻意誤導炒作枝微末節，重點在於高度城市行銷及有機會與國際重要學術單位深度交流，也是為台灣、為高雄增添光釆，「千萬不要見不得高雄好，就刻意抹黑」。
她解釋，韓市長非常感謝邀請方哈佛大學的所有安排，包括演講及餐敍；市府整個參訪團不可能要求學術單位負擔交通、住宿等費用，請外界比較曾經受邀者的型式，相信case by case，她更反諷「有些人連自行付費去演講校方都不一定接受」。
(中時 )
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