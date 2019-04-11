印度第17屆國會下議院大選投票11日進行第1階段投票，先選出543席中的91席國會議員，5月19日最後一階段投票後，5月23日公布投票結果。而印度媒體研究中心指出，大選可能花費的選舉金額將達前所未有的70億美元，比2016年的美國總統和國會選舉花費的65億美元還高。

印度第17屆國會下議院大選從11日開跑。

綜合外電報導，印度第17屆國會下議院大選，從11日到5月19日，分7個階段在29個省、7個直屬中央聯邦政府管轄的行政區進行投票，由於幅員遼闊且人口眾多，加上採用的電子投票機及維護選舉秩序的安全部隊人數有限，計票工作將耗時1個多月，直到5月23日才能公布投票結果。

根據印度選舉委員會的資料，印度全國共有1709個登記的合法政黨，共推出近萬名國會議員候選人，由近9億的選民投票在104萬個投票所選出543席國會議員，規模全球最大。路透社報導，4份民調的數據顯示，莫迪所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party）領導的聯盟，預計將贏得下議院545席中的273席，勉強取得過半。上屆國會選舉，執政聯盟贏得330多席。主要反對黨國大黨（Congress Party）和友黨的席次預計將增加一倍以上，4份民調的平均數據顯示能拿下大約141席。

今年2月，巴基斯坦境內一個極端組織在引發印巴領土爭議的克什米爾（Kashmir）地區發動自殺炸彈攻擊，造成40名印度安全部隊人員喪命。在過去4天公布民調的大多數民調機構則指出，莫迪的支持度因為近來印度與巴基斯坦的緊張關係而有所提振。

另外，在新德里的媒體研究中心（Centre for Media Studies）預估，印度第17屆國會下院大選可能花費的選舉金額將達前所未有的5000億盧比（約70億美元），而美國2016年的總統和國會選舉，根據調查美國政治資金運用的OpenSecrets.org資料，花費不過65億美元。該中心指出，相較於2014年上屆國會下議院大選，花費50億美元，今年增加30億美元的支出，主要用在社群媒體、旅行和廣告。

(中時電子報)