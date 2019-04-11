AN-FER-THREE pic.twitter.com/UO5IkpkwbQ — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月11日

早已鎖定西區前4席位的拓荒者，就算僅剩6人可用，仍然上演大逆轉！在拓荒者總教練史托茲刻意安排下，拓荒者11日僅用6名球員應戰，其中3人更打滿全場48分鐘，照樣克服一度落後28分頹勢，終場136比131逆轉擊潰國王。

史托茲11日一口氣讓8名主力輪休，加上整季提前因傷報銷的紐基奇，拓荒者僅剩崔特、安芬尼西蒙斯、雷曼、拉比西埃、麥耶斯里歐納德與薩克柯林斯可用，史托茲整場比賽就是鐵了心不肯換上先發，只想全力準備季後賽的到來。

結果國王上半場轟進隊史新高13顆三分球，更在上半場打完，取得87比62的大幅領先，原本以為比賽大局已定，沒想到國王下半場也用替補應戰，卻讓拓荒者逐漸追上，更靠末節打出誇張22比4，不可思議只靠6人完成大逆轉。

拓荒者演出大逆轉的頭號功臣，就是去年第24順位選來的菜鳥射手西蒙斯，他全場投21中13，含三分球投11中7，攻下生涯新高37分，拉比西亞也有29分、15籃板，雷曼、崔特與里歐納德各有19分進帳，柯林斯13分、6籃板。

拓荒者也靠這一勝，跟火箭同樣拿下53勝29敗戰績，更憑藉對戰優勢，拓荒者升到西區第3種子位置，季後賽首輪將跟雷霆交手，另外3組西區季後賽首輪的對戰戲碼，則是勇士出戰快艇、金塊碰上馬刺、火箭對決爵士。

(中時電子報)