為落實環保減塑，台灣麥當勞將於今（11）日宣布，自4月12日起逐步推行「冷飲直接喝」，餐廳櫃檯不再主動提供吸管；預訂4月22日世界地球日，台北市75家餐廳同步實施，6月底前，全台近400家麥當勞餐廳全面推行。麥當勞期待透過「冷飲直接喝」，不只減塑，並進一步邀請全民透過改變飲用習慣，減輕環境負擔。

台灣麥當勞也持續關注森林永續議題，包括2017年底起，麥當勞餐廳提供給消費者的紙類包裝，與2019年3月底推出的木質攪拌棒，均100％取得FSC（Forest Stewardship Council？, 森林管理委員會）認證，2019年4月起並再進一步，開始陸續採用雨林聯盟認證咖啡豆，以具體行動愛惜地球之肺。

台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，台灣麥當勞深切瞭解品牌的社會責任及力量，持續與供應商夥伴努力研發各種環境友善方案，希望透過全台近400家餐廳，每天服務數十萬人次顧客的同時落實環保，累積小改變轉化為驅動環保的力量，與消費者一起讓環境更美好。

台灣麥當勞「冷飲直接喝」計畫，將自4月12日上午6時起，以台北舊宗餐廳做為示範店率先推行，台北市75家餐廳於4月22日世界地球日同步實施，其餘餐廳則將在6月底之前陸續到位。考量消費者便利性，麥當勞將於推行同時，改用全新設計、可就口飲用的冷飲杯蓋，方便消費者「直接喝」。

林麗文表示，「冷飲直接喝」的主張，不只減少塑膠吸管使用，更期待透過消費者習慣的養成，逐漸減少各種吸管從生產、製造到運輸所耗費的資源。

除了推動減塑，台灣麥當勞自今年3月底開始，將餐廳中的塑膠攪拌棒陸續轉換為通過FSC森林管理委員會認證的木質攪拌棒，不僅減塑，還同時兼顧森林資源永續。台灣麥當勞在2017年底，已領先全台餐飲業，達成餐廳內紙類製品100％取得FSC認證，如今新成員「木質攪拌棒」也以同樣的高標準，加入服務顧客的行列。

此外， 2019年4月起，麥當勞的咖啡也開始逐步採用「雨林聯盟認證」咖啡豆，預計第三季前，所有咖啡品項將100％轉換完成；讓消費者品嚐到的咖啡不只風味香醇，更蘊含愛護地球、保護雨林的心意。

(工商 )