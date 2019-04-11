美國之音今天報導，雖然關於即將到來的美陸貿易協定報導，大部分集中在關稅和後續執行機制上，但有一個障礙卻較少得到關注，那就是協定給大陸執政黨的中共能帶來的威脅。分析人士表示，而且一旦達成協定，中共領導人會發現，要讓黨內幹部、地方企業，甚至公眾相信協議的好處是極其困難的。

美國之音報導，在大陸，這場歷時9個月的貿易戰更多地被視為華府試圖迫使北京接受一項不平等協定。大陸媒體把華府刻畫為試圖圍堵崛起中競爭對手的恃強凌弱者。

賓州巴克內爾大學政治學教授朱志群說，從大陸人角度來看，「聽起來美國正試圖對大陸施加不平等條約，這會讓中國許多人想起『百年恥辱』，當時衰落的清朝不得不接受外國強加於中國的不平等條約。」

他說：「我認為，如果中共不堅決抵制華府，不尋求與美國達成更公平的協定，這在政治上是危險的。」

報導稱，對於中共普通幹部來說，人們期望大陸領導人在政治實力和談判能力上能與美國匹敵。一些人甚至認為貿易戰是習近平主席和川普總統之間的角力。

「美國要求中國真正走向市場經濟是對任何中共領導層的挑戰，但對習近平領導的中國尤其如此」，美國智庫國際戰略研究中心大陸研究副主任甘斯德（Scott Kennedy）表示。

甘斯德說：「以前的中共領導人採取的政策對市場的危害性較小，他們沒有像習近平那樣，把市場化視為對中共統治的重大威脅。」

報導指出，美國要求大陸解決工業補貼、技術轉讓和智慧財產權等老問題。接受這些要求將給大陸工業帶來沉重財政負擔，導致代價高昂的改組和產品價格上漲，而物價上漲反過來又會影響大陸出口。

《紅色資本主義》作者侯偉(Fraser Howie)表示，無論能否達成協議，大陸的形勢都不太可能改變。「長遠來看，大陸追求的是《中國製造2025》，他們將盡可能地竊取智慧財產權，還會竭盡所能地用不同方式對待外國公司。」

分析人士指出，國家對企業的支援是大陸經濟的基石，也是地方層面的基礎力量。甘斯德說：「如果中國領導人不做出達成協議所必須的讓步，那只是因為大陸領導層已經下定決心，維護國有企業的地位和特殊利益比與美國建立友好關係更為重要。」

(中時 )