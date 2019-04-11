議會小組審查，369敬老禮金納入排富條款，掀起攻防。（吳敏菁攝）

議會小組審查，369敬老禮金納入排富條款，掀起攻防。（吳敏菁攝）

彰化縣政府社會處提出追減預算4.9億元，369重陽敬老津貼納入排富條款，11日議會小組審查，藍、綠議員進行激烈攻防，最後動用記名投票，10比3票，通過追減預算，369成了只實施1年的政策，未來中低收戶不受影響，一般長者調整禮金1000元，百歲人瑞加碼領1萬元。

彰化縣政府去年發放369敬老金，65歲以上老人，調高3000元；80歲以上發放 6000元、90歲以上發放9000元；去年追加預算，但需求8.4億元，編列不足，更排擠到多項照顧婦幼、身心障礙等法定社福經費嚴重不足，社會處訂定排富條款，送交縣議會審查，

議會小組11日審查，民進黨議員李成濟、許書維和江熊一楓都反對，指出去年議會都通過，縣府還曾向地方老人承諾不管任何人來做，都會核發，結果卻要跳票，對地方太震撼。

許書維指出，這次追減預算，影響20萬人權益，要給百姓幸福感，要開源節流，想一些能賺錢的工作，不要一直喊沒錢，沒錢就刪減社會福利，建議先做全縣民調再決定。

社會處長王蘭心指出，去年369敬老禮金的編列就不足1億多元，加上法定社福不足兩億元，缺口三億多元，社會福利的精神是照顧弱勢優先，在財政困窘的情況下，此番決定，兩利相權取其重、兩害取其輕。

顧黃水花指出，敬老禮金是選舉政見，卻也值到去年選舉前才發，推遲了這麼久，就是財政有困難，其實錢根本編不足，怎麼能說編好了。

議員林庚壬表示，欽佩縣長王惠美有勇氣，反對政策買票，彰化縣社會福利佔總體預算17％，已被監察院糾正，彰化縣不能淪為第二個苗栗縣，讓縣政延續延續比較重要，近5億預算對彰化很重要，可以造橋鋪路，希望理性討論，做好配套。

議員劉惠娟痛批，財政困難了，卻為了滿足首長政見兌現，加碼太荒唐，想想這些錢，失智、失能、失依者他們感受得到嗎，不是魏規王不隨，鐵路高架縣府也在努力

，好的政策不分政黨。

擔任主席顧黃水花否決許書維做全縣民調的建議，指出縣庫都沒錢，還做民調？當場裁定表決，許書維則要求記名，顧黃水花一度反對沒有記不記名，就是舉手，但是許書維堅持，顧黃水花爽快說「記名就記名」。

表決結果，顧黃水花、林庚壬、劉惠娟、蔡家豪、許晉揚、黃俊源、楊竣程、林宗瀚、郭燕陵舉手通過；沒舉手的許書維、李成濟、江熊一楓保留大會發言權，小組審查決議送交議會大會三讀。

(中時 )