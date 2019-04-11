有韓國吃相最好看的女團之稱的實力女團MAMAMOO，成員華莎因在節目上吃烤腸，引發全韓國烤腸店大排隊的盛況，今（11）日她們宣布將在台連辦兩天演唱會，即將在6月15日､16日在新莊體育館帶來海外首場【2019 MAMAMOO <4season f/w> CONCERT IN TAIWAN】。
由頌樂、玟星、輝人及華莎四名成員組成的MAMAMOO，擁有實力派的歌聲，直率的個性，深受粉絲們的喜愛，去年推出「四季四色」專輯計畫，分別推出《Yellow Flower》､《Red Moon》､《BLUE;S》三張迷你專輯，都掀起熱烈的迴響。
今年三月攜迷你九輯《White Wind》回歸，為「四季四色」企劃的最後一張專輯，一推出除了橫掃音源榜單外，目前已拿到7座一位獎座，日前宣布四月即將在韓國舉辦三場演唱會，門票更是迅速在二分鐘內完售，見證MAMAMOO的高人氣。
去年曾來台舉辦演唱會的MAMAMOO，5000張門票在五分鐘內搶購一空，除了帶來精彩的舞台，也有成員們各自的SOLO舞台表演，和「MOO MOO」們度過了非常美好的時光。今年將一連唱二天，活動門票將於4月28日(日)開賣，「MOO MOO」們千萬不能錯過！
(中時電子報)
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