達比修有原期望本季能東山再起，不過今天本季第3度登板，再吞下第2敗，主投5.1局挨了兩轟，失掉5分有4分自責分。首勝還沒到手之外，場外還因為房屋柵欄問題遭鄰居提告。

達比修有在小熊主場迎戰海盜，首局就遭到海盜捕手瑟維利（Francisco Cervelli）轟出一發中左外野陽春炮，第3局再被外野手馬提（Starling Marte）兩分全壘打狙擊。第6局1人出局時，被接連安打形成一、三壘有人，立刻被教練換下場，不過後援投手也提油桶上陣，再被敲安之外牽制還爆傳。

達比修有本場比賽主投5.1局，被打5支安打失5分(4分自責分)，另有4次三振，吞下本季第2敗，防禦率提升至7.50，終場小熊以2比5不敵海盜。

達比修有場上還沒回穩，場外還被訴訟纏身，根據《芝加哥論壇報》報導，他與妻子山本聖子在芝加哥的房屋，被鄰居控訴因外圍築起6英呎(約183公分)高的雪松木圍欄，擋到鄰居觀看密西根湖風景的絕美視野。這違反了他們曾達成的協議，鄰居表示：「希望我們能建立良好的關係，起訴對我和我丈夫來說是艱難的決定，但顯然我們的生活品質和房地產都受到影響了。」

(中時電子報)