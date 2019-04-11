美國前眾議院議長，美國總統川普堅定支持者紐特•金裡奇（ Newt Gingrich）美東時間週二在華盛頓說，美中之間的對抗「文明的衝突」，「信仰自由與信仰具有中國特色的文明之間的較量」。在這場較量中，美國正在「失敗」。同時，參議員克魯茲（Ted Cruz）說，中國大陸是美國面臨最大和最長期的地緣風險。

美國之音報導，金裡奇於美國「應對（中國）當前危機委員會」（The Committee on the Present Danger：China）圓桌會議上表示，美中之間「將是一場長期的有關信仰自由與信仰具有中國特色的文明之間的較量。這是一場有關文明的較量，不是國家間的。」

他還警告，「美國正在失敗」。美國現在的問題是「還沒有醒來，不清楚問題是什麼，也不清楚應對的規模有多大」。美國到現在還沒有形成政治基礎來應對大陸。

金裡奇指出，北京已經取得了令人不安的三大戰略勝利，包括佔領和有效控制南中國海；帝國建設已經伸入亞洲、非洲和拉丁美洲；在全球5G網路市場可能已經取得了不可逆轉的上升趨勢。

應對（中國）當前危險委員會三月底在美國首都華盛頓成立。委員會主席布萊恩‧甘迺迪（Brian Kennedy）在圓桌會上稱，委員會是一個獨立的、無黨派的團體，目的是教育和告知美國公眾和政府決策者，有關中共統治下的中國威脅。這是美國歷史上第四次組建和發起類似的委員會。

來自德州的共和黨籍聯邦參議員克魯茲當天也出席會議。他指出，大陸是美國面臨的最大的也是最長期的地緣政治風險。「中國是我們最大的經濟風險，也是最大的軍事風險，他們在擴張自己的影響力並試圖遏制我們的影響力，在這方面他們也是風險」。

(中時 )