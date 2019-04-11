基隆中山區1處民宅11日上午11時餘發生氣爆。1名80歲劉姓老婦疑似在家中抽菸，卻因為瓦斯開關沒關緊，管線也有外漏，不慎引發氣爆，頭臉四肢灼傷，走出家門求救，鄰居見狀連忙拿起滅火器撲滅火勢，警消抵達現場後將老婦送往基隆長庚，目前仍在治療中。

幫助撲滅火勢的劉姓民眾表示，當時他人在家中，突然聽到一聲巨響，衝出門外便看見劉老太太坐在家門前，頭髮燒焦，臉上、雙手及小腿都有燒燙傷痕跡，他見瓦斯爐和神明桌後方有兩處起火，立刻拿滅火器撲滅火勢，幸好沒有進一步爆炸。

另名鄰居表示，當時她聽到窗外傳來爆炸聲，出來查看後就聞到瓦斯味，還有陣陣濃煙竄出，嚇得她趕緊報警。

警消表示，11時接獲通報後，便派遣4部消防車輛，11名人員前往搶救，抵達現場時發現傷患坐在家門前，意識清楚，正由鄰居沖水降溫，救護人員實施燒燙傷緊急處置後，將其送至基隆長庚醫院。現場人員進入現場後，發現屋內有2支16公斤瓦斯桶處於開啟狀態，將其關閉後，為了避免瓦斯繼續洩漏，隨即噴灑水霧稀釋瓦斯濃度，避免進一步爆炸，詳細原因仍有待火檢人員進一步調查。

基隆長庚醫院表示，劉女因氣爆送至本院後，主要傷勢為頭臉四肢20％二度灼傷，可能有吸入性嗆傷，已予以預防性插管，劉女意識清楚，將轉至燒燙傷加護病房。

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(中時 )