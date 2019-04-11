由台北市議員應曉薇、天地元協會籌畫並主辦的「愛之船-百人圓夢旅」活動，率領來自北一女中、建國中學、成功高中及萬華國中等百名北市國高中生，8日前往日本沖繩縣立具志川商業學校參訪，應曉薇表示，安排本次行程，在於讓孩子探索世界，並拓展國際視野。
「愛之船-百人圓夢旅」活動7日自基隆港啟航，本次活動除了帶領孩子搭乘歌詩達郵輪，也邀請到台北市政府教育局代表出席，並與百威旅遊籌畫，以航海的方式走出國門，行程也邀請技藝類專家參加，其中包含美髮師、網紅直播主、非洲鼓老師隨團，讓學子體驗必學習藝術與技能。
應曉薇表示，之所以決定帶著北市學子搭乘郵輪出國探詢，主要是她在8年前首搭郵輪，「看到世界那麼大」，當時心想，台北市仍有那麼多的孩子沒能力出國，於是對著大海許願，期許一定要帶領一群小朋友去看這個廣大的世界。
應曉薇提到，為了履行這項計畫，她與團隊歷經兩年多的準備與募款，終於順利能在今年春季出團；另考量到本次落地行程在沖繩，因此提供與團學生每人3000元日幣的零用金使用。
(旺報 )
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