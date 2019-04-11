網紅Angle團隊在郵輪上為學童教授直播技巧、影片製作與拍攝方式。（李侑珊攝）

寓WEST SALON ＆ BAR髮型設計師SAM讓學童在郵輪上體驗剪髮。（李侑珊攝）

非洲鼓老師江鳥為學生教授非洲鼓技巧。（李侑珊攝）

「愛之船-百人圓夢旅」活動10日晚間在歌詩達郵輪上舉行閉幕式，為行程畫上完美句點，團員以燭光圍出國土形狀，傳達守護台灣的理念。（李侑珊攝）

日本沖繩縣立具志川商業學校以歌舞歡迎北市青年學子來訪。（李侑珊攝）

嘉義新港國小美術老師江季鴻(江鳥)展現非洲鼓獨奏。（李侑珊攝）

由台北市議員應曉薇、天地元協會籌畫並主辦的「愛之船-百人圓夢旅」活動，率領來自北一女中、建國中學、成功高中及萬華國中等百名北市國高中生，8日前往日本沖繩縣立具志川商業學校參訪，應曉薇表示，安排本次行程，在於讓孩子探索世界，並拓展國際視野。

「愛之船-百人圓夢旅」活動7日自基隆港啟航，本次活動除了帶領孩子搭乘歌詩達郵輪，也邀請到台北市政府教育局代表出席，並與百威旅遊籌畫，以航海的方式走出國門，行程也邀請技藝類專家參加，其中包含美髮師、網紅直播主、非洲鼓老師隨團，讓學子體驗必學習藝術與技能。

應曉薇表示，之所以決定帶著北市學子搭乘郵輪出國探詢，主要是她在8年前首搭郵輪，「看到世界那麼大」，當時心想，台北市仍有那麼多的孩子沒能力出國，於是對著大海許願，期許一定要帶領一群小朋友去看這個廣大的世界。

應曉薇提到，為了履行這項計畫，她與團隊歷經兩年多的準備與募款，終於順利能在今年春季出團；另考量到本次落地行程在沖繩，因此提供與團學生每人3000元日幣的零用金使用。

(旺報 )