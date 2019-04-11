大陸近期一則男子穿日本軍服迎親的影片在網路流傳，引起官方關注。對此，河南省鄭州市公安局11日在官方微博通報稱，警方已行政拘留影片策劃者白男、影片拍攝者韓男10日，行政拘留另一名策劃者弓男7日。

通報稱，鄭州警方在關注到影片後，高度重視，10日23時將嫌疑人白男等6人全部逮捕。經查，22歲的白某恆3月26日提議並與18歲的弓某鵬商議後，決定在22歲的白某博婚禮當天，為白某博穿戴仿製的日本軍服；隨即由弓男出資，讓19歲的朋友劉某贏通過網路購買仿製的日本車服。

通報指出，迎親車隊10日上午行至龍湖內環路與龍源二街時，白某恆、弓某鵬2人將事先往備好的仿製日本軍服拿出，並夥同21歲的李某傑強行將白某博衣服脫掉，並換成仿製日本車服；在此過程中，負責駕駛婚車的韓某啟使用手機將這一過程錄製成片，並上傳至網絡。

鄭州警方指出，目前依法對白某恆、韓某啟行政拘留10日，弓某鵬行政拘留7日，白某博、劉某、李某傑予以訓誠。

(旺報 )