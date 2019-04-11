立委許毓仁今天舉行「台鐵新訂票系統揭弊」記者會，指出台鐵花十億元做出的訂票APP，依舊無法解決一票難求的問題，更拖到4月才上架，理由竟是「怕經不了春節、清明連假的壓力測試」，且上線後評價只有2.3顆星，民眾一遍幹譙，不但查詢失敗、連列車動態也不能看，旅遊票卷更只能看、不能買，被立委怒批爛爆，「訂票APP年度預算前瞻灌了8.5億進去，請問都到哪去？」

許毓仁表示，他好奇什麼樣厲害的APP技術須要花10億元建構，因此找了台鐵人員來辦公室說明。台鐵人員表示，他們無法保證APP能解決民眾買不到票的問題。許毓仁質疑為何不行，花10億元欸？台鐵人員回答「民眾搶票是一種樂趣」，讓他傻眼。

許毓仁指出，台鐵一開始跟他說APP打算年後上線，他好奇為何不能在過年前，讓民眾好搶票，台鐵人員竟回說「過年前我們怕經不了壓力測試」。讓許毓仁怒批，「花10億元的APP竟說不敢上線，拖到清明節也不敢上線」，現在上線了，問題卻一堆，「難道這就是台鐵說的一站式服務？」並要求台鐵、交通部公布資金流向與軟體編碼，讓全民檢視。

(翻攝自AppStore)

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(中時電子報)