台灣的空污嚴重，最近3個月幾乎每2天就有1天呈現「紅色警戒」、尤其中南部更糟糕，一般民眾都想把臉上附著的PM2.5「洗乾淨」，希望解決空污對肌膚的傷害，然而「洗太快、洗太久」，反而比PM2.5更傷肌膚！

根據研究證實細懸浮微粒會傷害肌膚，每5μg／m3 PM2.5濃度將會刺激黑色素細胞活性，生成黑斑的機率增加2成，而1輛車子經過的瞬間飆到201μg／m3 PM2.5，高濃度PM2.5能在3天內造成肌膚暗沉，1周後會使皮膚表面變得粗糙、乾燥，提早出現老化的現象！

身處煙塵、廢氣充斥的城市裡，很多人為了洗掉PM2.5，採用「大力洗」或使用訴求強力清潔的洗臉機，大同醫院皮膚科主任吳青穎醫師表示，這樣反而造成肌膚二次傷害，其實只要選擇有效的洗面乳，即使一般的清潔產品也可洗淨PM2.5。

吳青穎提出「搓洗過度、愈多次愈好與太快太久」3大洗臉錯誤觀念，因為多數女人臉上會塗乳液、化妝用品，使得空氣中的污染物更容易附著在臉部。她說，別為了洗淨臉上黏膩的PM2.5而狂洗臉，過度清潔將會破壞皮脂膜，引起紅腫或敏感現象。

由於PM2.5可以輕易穿透表皮，洗面乳要能深入毛孔、充分清潔，才有良好的洗淨力。吳青穎提醒，洗臉不是洗愈多次愈好，每天清潔1至2次即可，洗臉時輕輕按摩移動，清潔品不宜停留在臉上太久。

還有一般民眾容易忽略洗臉時間的控制，有人常隨便抹上清潔產品立即沖洗掉，若是洗面乳清潔力不足，時間太短就洗不乾淨，但時間太久又容易造成肌膚傷害。吳醫師建議，選擇能夠輕柔洗淨的洗面乳，較適合用來清潔PM2.5。

(中時 )