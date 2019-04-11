行政院會上午通過《公民投票法》部分條文修正草案，中選會表示，涉人權事項，修法增定公民投票涉及人民權利義務，不得違反我國已締結，或經總統批准或公布的國際人權公約或施行法。對於同婚及廢死等議題，中選會代主委陳朝建表示，修法後具體個案將交由委員會議，依照條文基準看是否符合公投法適用進行審理。

九合一公投亂象叢生，《公投法》修正千頭萬緒，為了避免已在進行連署的公投案適用新法、舊法，這次修法也新增「過渡條款」，在法律修正施行前已經主管選委會通知連署的公投案，其連署仍適用舊法。陳朝建說，凡已進入第二階段連署，選委會已發出連署表件者，就適用原來的連署規定。至於辦理選務方面，陳朝建說，法律施行後，其效力及於尚未終結的事實與狀態，也就是修法公布後，辦理選務的部分就按新的法律施行。

為防止死人連署，政院版修正案將以「身分證正反面影本及連絡電話」取代現行僅填寫身分證字號，另外為協助閱讀，修正版本也限定公投主文不得超過50個字，簡稱不超過10個字、理由書不超過1000字。

為避免公投綁大選亂象叢生，行政院會明將通過公投法修正，並爭取在立法院本會期完成修法，最快明年大選即可適用。這次修正重點，包括公投與選舉是否合併投票保留彈性，將條文中的「應」改為「得」，也就是公投「得」合併大選舉行。

另外，為防止人頭及死人連署，政院版公投法規定，未來公投連署將採身分證正反面影本及填寫連絡電話，以確定連署人是真正的人，取代現行僅填具身分證字號。

而為了爭取公投更多的準備時間，現行公投準備期最短是1個月，修法後改為3個月以上，也就是未來公投案公告成案後3個月起至6個月內遇全國性選舉應合併舉行。這次修法同時規定，公投當天比照選舉日不得有宣傳活動。

至於投票人抱怨公投內容不易閱讀，政院版草案也改為公投主文限定不得超過50個字，公投簡稱不得超過10個字、公投理由書不超過1000字，方便投票人閱讀。

有關人權事項，像是同婚廢死是否應公投的問題，中選會表示，這次修法在公投法第一條中加入修正條文，也就是公民投票涉及人民權利義務，不得違反我國已締結，或經總統批准或公布的國際人權公約或施行法，在加入這段文字後，接下來所提公投的題目及主題，都將由中選會獨立行使職權，依法判斷，以取代正面或負面表列何種議題不能公投。

新的修正還包括複數公投，像是挺同、反同公投都過關時，為避免「公投矛盾」行政機關無所適從，將以獲得同意票較多的公民投票案為準。

(中時 )