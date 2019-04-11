台南市北區1月15日發生1歲半女童遭生母與親友共4人虐死案，除未成年的薛姓生母由少年法庭審理，犯案的李姓男子、生母的薛姓表姐與何姓表姐夫都遭起訴求處無期徒刑，台南地院11日首次開庭審理，出庭的家屬得知3人用手機拍攝鞭打小孩影片，且矢口否認故意殺人的供詞，當庭氣憤質疑，女童阿嬤說，完全感受不到對方悔意，說的都是脫罪之詞。

台南市這起虐童致死案，起因於未成年的生母與李姓生父離婚後，自行帶走1歲半女嬰照顧，她與薛姓表姐與何姓表姐夫、李姓計程車司機同居在一處公寓大樓，卻因懷疑女童遭嬰靈附身，經常施虐，甚至為了不讓女童睡覺，由生母持愛的小手鞭打女童，薛姓表姐在一旁用手機拍攝施虐影片。

4人甚至在女童已被虐死後，還跑去KTV唱歌，直到發現女童身體冰冷，才送醫急救。

案件直到醫院通報曝光，全案驚動社會，一度引發數百名網友號召包圍台南地檢署，要以「私刑正義」討公道，經警方維持秩序才平息。

被告3人11日在庭上皆表達沒有故意殺人犯意，薛女自稱在案發時有精神問題，常看到不乾淨的東西，曾到醫院求診，要求律師向醫院申請鑑定報告證明。

出庭旁聽的李姓生父質疑，小孩頭部明明嚴重瘀血，若不是被告們毆打，怎可能有這麼嚴重的傷勢？當庭認為3人刑度交給法官決定，在庭外時則稱應交給上天處罰，並為前妻（女童生母）緩頰，認為前妻會打小孩，應該是被其他3人逼迫的。

女童的李姓阿嬤氣憤表示「人在做、天在看」，她對被告的供詞完全感受不到悔意，只覺得是脫罪之詞，認為她們會受到上天的報應。

(中時 )