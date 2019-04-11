美國之音今天報導，大陸在人工智慧、5G通訊、量子計算等尖端科技領域不斷展現出超越美國之勢；而在政府預算削減和人才流失的壓力下，美國一向領先的醫學研究和醫藥產業也面臨壓力。美國資訊技術與創新基金會主席羅伯特·阿特金森說，大陸仍然很落後，但他們在一些特定領域進步迅速，例如CRISPR基因編輯。

美國之音報導，大陸政府在重點研究領域投入大量資金。2018年，經過CRISPR基因編輯過的一對雙胞胎女嬰在大陸誕生，這一專案的主要參與人、原大陸南方科技大學副教授賀建奎說，基因編輯使她們天生具有對HIV愛滋病毒的免疫力。

阿特金森說，美國要確保醫療行業的領先地位為時不晚，但他擔心，美國政府對生物醫學領域的投資不夠。

資訊技術與創新基金會今年三月發布一份報告說，美國政府對國家衛生院資助額占GDP比重從2003年到2015年持續下降，2015年上升，但2019年仍比2013年水準低12％。

美國康乃爾大學生殖基因組學中心主任寶拉·科恩（Paula Cohen）說，美國醫學科研面臨的不僅是資金的壓力，越來越多的美國年輕人不願意從事醫療領域的科研，美國將在「不遠的將來失掉一代科學家」。

科恩說，與之相比，越來越多的在美大陸留學生選擇回國工作，部分原因是大陸提供的豐厚條件。

美國之音報導，有分析警告，如果美國失去醫藥領域優勢，經濟和國家安全會面臨挑戰。

資訊技術與創新基金會的報告說，美國不能在藥品上依賴大陸這樣的外國。美國政府問責局（GAO）指大陸藥品的安全和效用存在問題。此外，美國國防部也提出不能在關鍵藥物的供應上依賴美國的競爭對手。

阿特金森說：「中國仍然存在品質問題。他們的審批制度、檢查制度、工廠，沒有一個地方比得上美國的『黃金標準』。他們可以改善這一點。」他表示，警惕大陸醫藥技術趕超美國並不是杞人憂天。

他說：「我們可以看到10到15年前中國在其他科技領域的情況，他們當時與我們的水準並不接近，但現在他們趕上來了。所以，沒有理由認為在生物技術和生命科學領域不會出現同樣的發展。……大陸政府已將這一點列為頭等大事。」

(中時 )