范冰冰日前被拍和人商談公事。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

范冰冰去年曾發文宣傳電影。（圖／翻攝自范冰冰微博）

范冰冰去年因逃稅案挨罰約40億台幣後，近來復出動作頻頻，先被目擊出現在造型師好友開的美容院開幕儀式，接著發文透露最近「一切都好」。近日有陸媒直擊她深夜和穿著西裝的男子開會到凌晨，果然今(11日)便傳出復出消息，范冰冰確定演出好萊塢動作大片《355》，和潘妮洛普克魯茲、潔西卡雀絲坦等人同場飆戲。

據《搜狐娛樂》報導，近日有狗仔在北京遇到范冰冰，可見她穿著彩虹色毛衣配粉色長裙，少女味十足，范冰冰先是到造型師好友開的美容院巡視，接著跑去逛街、和朋友聚會，晚間她和工作人員與一名穿西裝的男子進入某辦公大樓，疑似聊復出計畫，直到凌晨2點才散會。

而《variety》今也傳出范冰冰確認復出的好消息，指出由潔西卡雀絲坦、瑪莉詠柯蒂亞、潘妮洛普克魯茲、露琵塔尼詠歐等人主演的《355》，今年將開拍，去年該片造勢時便邀來范冰冰，發生逃稅風波後一度傳出可能換角成章子怡，如今確認將繼續邀請范冰冰加入，但原本投資的華誼兄弟退出本片，華誼發言人也證實，說明公司已和該片無關係。

(中時電子報)