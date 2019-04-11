北市目前約有1.3萬個路邊收費機車停車格，配合市府推動無現金政策，停管處11日舉行記者會宣布，推出路邊收費機車停車格自主登錄收費，首波鎖定年輕人眾多的公館商圈，民眾可先行下載「路邊好停車」APP登錄車號，停妥車後用手機掃描收費牌QR-code或直接點選路段，即完成手機登錄開單。

停管處指出，現行使用指定電子支付繳交路邊停車費，享9折優惠，為全面推動收費無紙化，鼓勵民眾自行登錄開單，並使用電子支付，祭出每筆折扣5元，等同75折優惠，希望藉由優惠措施讓民眾養成自行登錄車號及使用電子支付繳費習慣。

交通局長陳學台表示，現行停車單使用塑膠紙不環保，未來將朝無紙化目標邁進，因此優先於較多年輕人聚集的公館商圈試辦，並持續滾動式檢討調整，預計今年暑假前全北市路邊機車收費停車格全面實施。

路邊收費機車停車收自主丹路開單需先行下載「路邊好停車」APP，登錄車號並掃描收費牌下方QR-code或點選路段即可；此外，今年底前完成自行登錄停車紀錄並以「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「friDay錢包」、「車麻吉」、「ezPay簡單付」、「台北富邦銀行」等手機App完成繳費，每筆停車單將可享有5元優惠。

停管處表示，機車路邊停車手機登錄有助於停車資訊電子化，並可提升開單績效，實施初期仍會搭配人工開單，若未自行登錄開單，僅使用指定電子支付業者繳費，維持現行停車費9折優惠。

(中時 )