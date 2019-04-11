黨內初選延期為「保蔡」？ 蔡英文低調不回應

2020民進黨內「英德之爭」難分難捨，今又傳出總統蔡英文若無法順利出征，屆時可能退黨參選，無疑投下一顆震撼彈！對此，資深媒體人陳東豪表示，前行政院長賴清德日前在記者會上，公開詢問蔡英文，「如果你輸了，會不會支持我」？這句話根本一刀羞辱蔡英文，也顯示彼此之間再無信任存在。兩人已是兩敗俱傷的局面。那怕賴清德贏初選，也不可能贏得大選。

對於外傳小英將退黨的傳聞，陳東豪在主持人周玉蔻主持的政論節目表示，其實，民進黨黨內早就有這樣的憂慮，如果小英真的輸了初選，對蔡是不是一種羞辱？那小英會如何走下一步？所以當某媒體披露蔡英文要退黨的訊息，這是一種恐嚇，還是一種悲憤，背後的所顯示的意涵值得玩味。

陳東豪再表示，賴清德在日前的記者會上，居然公開詢問蔡英文，「如果你輸了，會不會支持我」？要知道，蔡英文還是現任的總統，而且也曾任過民進黨黨主席，賴清德還在蔡英文任內，擔任過行政院長一職，賴清德居然連行政倫理的基本原則都不顧，公然叫板，這不是在羞辱蔡英文？

陳東豪指出，到現在為止，蔡英文和賴清德是兩敗俱傷的局面。那怕賴清德贏初選，也不太可能贏得大選。

他再直言，蔡英文是現任中華民國總統，要競選連任是常理；她現在要競選連任被挑戰，是特例。賴清德直接挑戰蔡英文權威，就是拆炸彈，但拆炸彈不是只有勇氣而已，還要有技術。在日前的記者會上，賴清德居然向蔡英文公然喊話，「如果妳輸了，會不會支持我」？說出這種話，根本就是引爆炸彈，而且沒有技術可言。

陳東豪更舉前台北縣長周錫瑋為例，當年台北縣升格為新北市，周錫瑋要競選第一任新北市長，那時國民黨內都不看好周會勝出，但周就是現任縣長，要如何請現任縣長下神壇，不僅做民調說服，更要顧及到周錫瑋面子。國民黨當時為了請周錫瑋放棄競選，花了整整三個月，即使到現在周都還有怨言。民進黨怎麼可能這麼短時間，就請現任總統下神壇？這根本天方夜譚，緣木求魚。

(中時電子報)