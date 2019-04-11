沒想到魚刺卡到喉嚨，後果竟如此嚴重！用餐時被魚刺哽到喉嚨，不少民眾輕忽，以為大口吞飯、喝水或喝醋來溶化魚刺就沒事，醫師指出，這不僅無濟於事，甚至有人造成縱膈腔感染，甚至魚刺還刺到主動脈，最後造成死亡。尤其對於年紀大或是免疫功能差的民眾，死亡率超過5成。

中央社報導，一名86歲阿嬤用餐時被魚刺哽到喉嚨，急至耳鼻喉科診所檢查，但未發現魚刺而返家休息，5天後，阿嬤覺得胸口悶且疼痛，經醫師檢查魚刺已傷及食道，且引發深層縱膈腔感染。這位阿嬤經胃鏡檢查後取出魚刺，引發深層縱膈腔感染的部份，經緊急手術將膿液引流，並採取禁食及施打抗生素治療後，順利出院返家。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘表示，民眾吃魚被魚刺哽到，一定要先就醫檢查，不可輕忽，以免造成食道穿孔，嚴重還可能併發縱膈腔炎或是敗血症，甚至魚刺還刺到主動脈，最後造成患者死亡。尤其對於年紀大或是免疫功能差的民眾來說，這種情況致死率5成。

黃振銘提醒，不只是魚刺，有些大人吃雞骨頭時喜歡咬碎，也容易造成碎裂的骨頭哽在咽喉或食道而造成食道損傷，因此民眾吃東西時務必細嚼慢嚥，一旦發生緊急狀況，也不要驚慌，盡快就醫是最好的保命之道。

(中時電子報)