花蓮怪頭藝術家鄭香良（後）與漂流木創意家許添益（前）雙人聯展受矚目。（范振和攝）

花蓮怪頭藝術家鄭香良（左）向廾眾解說怪頭創作意涵。（范振和攝）

漂流木創意家許添益說明，漂流木與金屬元素結合的創作椅，別有一番興味。（范振和攝）

花蓮怪頭藝術家鄭香良創作的木雕怪頭，妙趣橫生。（范振和攝）

花蓮怪頭藝術家鄭香良不管石雕或木雕，都以怪頭為創作主軸。（范振和攝）

花蓮怪頭藝術家鄭香良的怪頭創作名聞遠近，但卻是第一次在吉安鄉好客藝術村展出。（范振和攝）

花蓮縣「怪頭藝術家」鄭香良的石雕、木雕以怪頭為題材，雕出一片天；而吉安鄉慶天宮總務組長許添益則以漂流木創作各式各樣的創意桌椅，同樣贏得好評；即日起4月30日止，在吉安好客藝術村的雙人聯展，妙趣橫生，備受矚目。

63歲的鄭香良38年前開始賞玩石頭，在海邊揀拾風化石、綠泥岩、硬砂岩，在溪裡揀拾台灣玉、年糕玉等，2年後，因土地公託夢：「莫負石中仙境」，醒來後，一刀一鑿著手雕刻怪頭，後來才利用機具輔助，至今已雕了數以百計的怪頭。

有感於年紀老大，逐漸搬不動沈重石頭，他笑著說，去年開始「吃軟柿子」了，挑選比較柔軟也較易「易容」的木頭著手，但他依然對喜怒哀懼愛惡欲七情，有萬般感觸與深刻體悟，總認為臉部表情最能顯露人性的一面，於是，重心轉向木雕後，「同樣一路怪頭到底了！」

此次鄭香良展出5件石雕、12件木雕，隨心所欲隨手雕，斜眼、歪鼻、闊嘴、大耳等，不一而足，件件奇趣橫生，往往讓觀者發出會心一笑，國內外不少展館都有他的作品。

而經營「老爹的檜木」許添益則提供28件漂流木創意桌椅，58歲的他回憶說，14年前，龍王強烈颱風重創全台，大批漂流木順溪而下，當時他到花蓮溪出海口與南濱、北濱，看到有人揀拾漂流木，他也跟著揀。

由於喜歡木頭的香味，他看著老一輩創作，也跟著買雕刀摸索，10餘年來終於摸出一條奇趣路徑，結合金屬元素的創作，讓漂流木創意桌椅別具一番風味。他每天利用工作閒暇創作，早期上漆，後期為了讓木頭散發自然香氣，作品不再上漆，最近並學習榫接細木作，希望提升木藝水平。

(中時 )