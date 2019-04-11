警方到場制止無效，眾人繼續口角砸車。（袁庭堯翻攝）

高雄又傳街頭鬥毆！11日凌晨3時新興區一間酒吧，酒客發生激烈口角，一名酒客怒持木棍猛砸友人賓士汽車擋風玻璃造成碎裂，警方到場制止無效，將兩派人馬帶回派出所後，仍止不住雙方互嗆，連員警都成為箭靶，最後警方將鬧事的酒客上銬才平息紛爭。

警方調查，賓士車主張姓男子和友人于男及其弟弟，及另2名友人共5人，凌晨在文武二街一間酒吧喝酒，凌晨3時5人離開酒吧時，疑似于男的弟弟不滿張男酒後說話太嗆，雙方在馬路上一言不合起了口角。于男氣不過，撿起路邊一根木棍，直接砸向張男的賓士車擋風玻璃。

張男見愛車被砸，也當場怒嗆于男兄弟，雙方甚至扭打成一團，民眾被吵醒趕緊報警。警方趕到現場制止時，兩方人馬依舊持續對嗆。砸車的于男甚至無視警力，飆罵之餘，繼續持木棍朝賓士車敲打。

為了避免事態擴大，警方先將兩方人馬全數帶回自強派出所調查。沒想到，兩方人馬進了派出所繼續互相飆罵，一團混亂中，張男將怒氣發洩在制止員警身上，現場吵成一團，眼見情勢即將失控，所長許志和當場下令將張男上銬管束。

警方表示，兩方人馬彼此熟識，事後均不提出告訴，但對於夜半擾民的鬧劇，警方仍會依違反社會秩序維護法，將張男及于姓兄弟等3人函送法辦。

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(中時 )