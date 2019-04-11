行政院會上午聽取財政部「107年度所得稅結算申報優化措施」報告，蘇揆裁示，政府推動「有感減稅」，今年報稅時，年薪40萬8千元以下、雙薪家庭年薪81萬6千元以下，或四口之家年薪123萬2千元以下的國人，都可以不用繳所得稅。大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔，預估將有542萬戶可因此受惠。

蘇揆說，這二年多來政府推動多項「有感減稅」措施，例如最近院會通過的貨物稅條例、「產創修例，以及本次院會將通過的境外資金匯回條例等，而去年立法院三讀通過的所得稅法修正，自下個月開始，每個人在進行107年度所得稅申報作業時，相信一定能夠明顯感受得到。

這次包括標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額等4項扣除額的提高，讓年薪40萬8千元以下、雙薪家庭年薪81萬6千元以下，或四口之家年薪123萬2千元以下的國人，都可以不用繳所得稅。大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔，預估將有542萬戶可因此受惠。

此外，蘇揆也說，採行股利所得課稅新制、提高基本生活費扣除金額、獨資合夥營利事業免繳納營所稅等措施，優化報稅系統、精進行動支付繳稅流程等，都是政府秉持「輕稅、簡政、便民」原則的具體作為。

財政部表示，稅制優化措施，包括大幅調高綜合所得稅(以下簡稱綜所稅)4項扣除額 (標準扣除額、薪資所得、身心障礙、幼兒學前特別扣除額)額度，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔；調降綜所稅最高稅率為40％，有利留才攬才，提高國際競爭力；實施股利所得課稅新制，個人股利所得可選擇併入綜合所得總額課稅，並按股利之8.5％計算可抵減稅額(上限8萬元)，或按28％稅率分開計算稅額，有助提升投資台灣意願，鼓勵企業留才攬才。

財政部也說，修正基本生活費比較基礎及公告107年度每人基本生活所需之費用金額公告107年度每人基本生活所需之費用金額為17.1萬元並將基本生活所需費用總額之比較基礎項目修正為免稅額、標準(或列舉)扣除額與身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資特別扣除額，納稅者基本生活所需費用總額超過上開比較基礎各項目合計數部分，得自綜合所得總額中減除，預估受益戶數由修正前21.93萬戶增加至177.45萬戶，減稅利益由4.32億元增加至55.39億元。

(中時 )