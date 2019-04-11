The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型
全新第四代Focus五門掀背車，其四米三車長、大小剛好的都會適切尺寸，寬敞的車室空間、人性化的科技配備與五星安全航太級的堅實車身結構等，以「硬」實力詮釋如何將裡子做好、面子做滿。除討盡用家之歡喜外，更是女性上班通勤族或是家庭主婦的務實之選…
如何打造出一部符合新世代男女用家需求的中型掀背車，Ford以打掉重練、從0開始的態度，來開發這部全新第四代Focus。大刀闊斧、追求全方位滿足的積極策略，從在歐洲上市短短六個月即榮獲12項歐洲年度及專項大獎，即可印證The All-New Ford Focus這一身本領的精采實力。
本領1。令人眼睛為之一亮的Ford品牌全新設計語言
不論是五門掀背車款抑或是四門房車款，The All-New Ford Focus歐式簡約且比例協調的車頭，洗鍊流暢的車身輪廓及與車頭一脈相承設計的車尾，面對多數以陽剛氣息為主調的掀背車來說，全新第四代Focus，即使女性開來也毫無違和感。
而其動感流暢的整體造型，為全新Focus帶來更佳的抗風阻係數表現（四門房車0.25cd、五門掀背車0.273cd），不僅高速時有穩定的動態表現，同時也成就了五門掀背車擁有16.7km/L一級能源油耗的亮眼表現，這對於每天需要通勤的上班族群來說，在節省荷包這個環節上絕對超級有感。
此外，The All-New Ford Focus掀背車款其4,378╳1,825╳1,480╳2,700mm（長╳寬╳高╳軸距）的適切車身尺寸、5.49m的最小迴轉半徑，更是女性上班族、家庭主婦穿梭於都會中找車位、輕鬆停車的最佳身材。
本領2。寬敞的車室空間與更人性化的科技配備
以人為出發點營造出的寬敞車室與輕奢感，是The All-New Ford Focus車艙的設計主軸。在Ford全新C2底盤加持下，The All-New Ford Focus軸距放大至2,700mm，創造了出色的乘坐空間，後座中央腳踏底板近平整化的設計，即使坐滿三人，也不會對於坐中間的人有所虧待，可說是更加貼近消費者在乘坐上的需求；五門車型375升的行李廂空間，採4/6分離式放倒的後座椅背，也增加其應用的便利性。
本領3。五星安全航太級堅實車身結構 | 更輕量、更堅實、更安全，與歐洲Focus撞擊測試數據近乎一致。
全新世代Ford Focus配備了齊全的主、被動安全，及全車系標配的6顆安全氣囊數。這部第一款導入Ford全新C型車底盤（C2）的Focus，除了將車身拉長52mm外，車身結構還採用高達33%航太級硼鋼的高剛性鋼材與雷射熔焊技術，車身抗扭曲強度提升了20%、車重也減輕了16公斤，這些數字的真正義含，即是全新Focus在擁有了一身強健的體魄之外，同時也優化了油耗表現，且當你要熱血駕馭時，全新Focus也樂意奉陪。
而車體結構的安全性，國內Ford車廠為了證明不只是上述的漂亮數字，還特地將國產的全新Focus首次送至德國實驗室進行撞擊測試，採與歐洲相同標準的EURO NCAP進行40%偏置前撞（時速64km/h），以及側面撞擊測試（時速50km/h），其前撞速度高於台灣車輛安全法規的檢測速度（時速56km/h），而撞擊結果也與歐規Focus於歐洲撞擊測試的數據近乎一致，國產車的製造水平表現斐然、令人刮目相看。
此外， ABS防鎖死煞車控制系統、ESP電子式車身動態穩定系統、TCS循跡控制防滑系統、ETS主動式車身動態強化系統、TVC扭力分配控制系統等10大主動安全系統，這些琳瑯滿目、面面俱到的安全與科技配備，就是要在車子發生狀況時，及時的給車上所有乘員最全面的安全防護。
本領4。兼顧耐用度、性能與油耗的動力最佳入門選擇 | 1.5升Ti-VCT自然進氣雙可變汽門正時汽油引擎+SelectShift六速自排變速箱。
The All-New Ford Focus五門時尚型，搭載了一具1.5L汽油引擎，這具集結多重動力科技工程技術的1.5L Ti-VCT自然進氣雙可變汽門正時汽油引擎，由英國工程團隊操刀，採用直列三缸設計，歧管噴射燃油供給系統，並採VIS可變進氣歧管與雙可變汽門正時進/排氣系統，最大馬力輸出為123ps/6,500rpm、最大扭力輸出達15.3kg-m/4,500rpm、擁有16.7km/h的一級能源平均油耗表現；而相較於2.0升、1.5升小一級的牌照稅與燃料稅，更是替車主每年省下一筆不少的花費。
而前為麥花臣式獨立懸吊（附前副車架與防傾桿）、後為Ford獨家專利的Model J扭力樑（附Force Vectoring Springs矢量導引彈簧設計），與205/60 R16配胎，建構出的全新底盤，更是德國福特工程師對於操控樂趣、日常實用性與維修便利經濟性上的全方位精彩之作。
介紹了這麼多引擎、底盤的科技與數字，無非是要跟大家分享即使是一部入門車款，Ford也端出滿滿的誠意。而實際上路又會有甚麼樣的表現呢？輕鬆好開的動力與變速箱組合，第一次開它就能完全上手，起步表現也有輕快靈敏的姿態，穿梭都會之中變速箱有極之順暢的換檔反應，行經坑洞或不良路面時，胎圈與底盤也都能善盡職責，營造出舒適的行路性；值得一提的是，低車速時，方向盤特殊的｢低阻力輕盈手感｣，結合5.49m的最小迴轉半徑，更是女性車主都會慢開、停車時的絕佳便利幫手。
整體而言，The All-New Ford Focus五門掀背車款，其適切的車身尺寸、5.49m的最小迴轉半徑、車側附轉向指示燈的電動收折調整後視鏡、特殊｢低阻力輕盈手感｣的EPAS電子式動力輔助轉向系統、ISOFIX後座兒童安全座椅固定裝置、以及齊全的主被動安全系統與駕駛的輔助設備（如BOS煞車優先系統、ESP電子式車身動態穩定系統、TCS循跡控制防滑系統、TPMS圖像式胎壓偵測警示系統、HLA斜坡起步輔助系統、SYNC連接服務的緊急救援通訊系統、自動斷油安全塑鋼油箱等），不論是體貼的配備或是主被動安全的防護，絕對是同級車中對於女性車主有著最為全面的友善關照。
自1998年誕生至今、擁有超過20年輝煌品牌歷史的Ford Focus，以擁有歐洲車DNA的強烈特色，在國內成為引領中型房車市場的指標車型。而全新世代的The All-New Ford Focus，其全新輕量化的動力系統、輕量化高剛性的車身結構、平整化的底盤設計、更為寬敞的車室空間、以及多項便捷的科技配備等，也不會因入門車款而有所犧牲、妥協。配備的全面升級，價格帶仍維持不變，除了展現車廠十足的誠意與企圖心外，更是Ford對全新世代Focus滿滿的自信之作。
(中時電子報)
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