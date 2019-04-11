The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型

全新第四代Focus五門掀背車，其四米三車長、大小剛好的都會適切尺寸，寬敞的車室空間、人性化的科技配備與五星安全航太級的堅實車身結構等，以「硬」實力詮釋如何將裡子做好、面子做滿。除討盡用家之歡喜外，更是女性上班通勤族或是家庭主婦的務實之選…

The All-New Ford Focus更具延伸感的引擎蓋、簡潔俐落的車身線條，加長的軸距與拓寬的輪距，剛中帶柔的協調車身比例，也相當適合女性開車族群。(圖/旺車網 提供)

如何打造出一部符合新世代男女用家需求的中型掀背車，Ford以打掉重練、從0開始的態度，來開發這部全新第四代Focus。大刀闊斧、追求全方位滿足的積極策略，從在歐洲上市短短六個月即榮獲12項歐洲年度及專項大獎，即可印證The All-New Ford Focus這一身本領的精采實力。

本領1。令人眼睛為之一亮的Ford品牌全新設計語言

The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型。(圖/旺車網 提供)

不論是五門掀背車款抑或是四門房車款，The All-New Ford Focus歐式簡約且比例協調的車頭，洗鍊流暢的車身輪廓及與車頭一脈相承設計的車尾，面對多數以陽剛氣息為主調的掀背車來說，全新第四代Focus，即使女性開來也毫無違和感。

而其動感流暢的整體造型，為全新Focus帶來更佳的抗風阻係數表現（四門房車0.25cd、五門掀背車0.273cd），不僅高速時有穩定的動態表現，同時也成就了五門掀背車擁有16.7km/L一級能源油耗的亮眼表現，這對於每天需要通勤的上班族群來說，在節省荷包這個環節上絕對超級有感。

此外，The All-New Ford Focus掀背車款其4,378╳1,825╳1,480╳2,700mm（長╳寬╳高╳軸距）的適切車身尺寸、5.49m的最小迴轉半徑，更是女性上班族、家庭主婦穿梭於都會中找車位、輕鬆停車的最佳身材。

車頭造型以更具氣勢感、辨識度的Ford家族式銀砂型大型水箱護罩呈現。(圖/旺車網 提供)

海鷹之翼頭燈燈具組包含LED日型燈、自動光感應啟閉功能，科技感十足；而具備角落照明的前霧燈，更是體貼女性車主車頭辨位的好幫手。(圖/旺車網 提供)

全新第四代Ford Focus降低車身高度，雙車側線條設計除增添肌肉感外，更提升接收前撞風氣流行於車側時的順暢度，打造出優異的風阻係數、擁有出色的油耗表現；而後門拐彎處改為倒C型的線條設計，將原本C柱玻璃整合到後門門板上，不僅讓後座的進出開口更大，也勾勒出流線運動感。此外，鯊魚鰭式天線、尾翼、後窗間歇式雨刷、後霧燈、單出排氣式尾管，也都列為The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型的標準配備。(圖/旺車網 提供)

車側附轉向指示燈的可電動收折調整後視鏡，對於行駛都會中，不僅安全也帶來便利性。(圖/旺車網 提供)

首次將車名Focus置中於左右尾燈間，除強化車名辨識度外，更增添其精緻感，這也是現行豪華高級品牌的主流設計。(圖/旺車網 提供)

本領2。寬敞的車室空間與更人性化的科技配備

以人為出發點營造出的寬敞車室與輕奢感，是The All-New Ford Focus車艙的設計主軸。在Ford全新C2底盤加持下，The All-New Ford Focus軸距放大至2,700mm，創造了出色的乘坐空間，後座中央腳踏底板近平整化的設計，即使坐滿三人，也不會對於坐中間的人有所虧待，可說是更加貼近消費者在乘坐上的需求；五門車型375升的行李廂空間，採4/6分離式放倒的後座椅背，也增加其應用的便利性。

採德意志黑內裝搭配亮銀高光澤內飾板，標配LED車室燈，雙側前門與儀錶板無縫銜接，營造出寬敞、環抱式的視覺效果；座艙擁有高品質的靜肅性布局，包含前擋隔音夾層玻璃、門檻密封條、一體式防水膜等靜音工程，不論是開在高速公路上或是市區行駛，都可以體驗到水準以上的高質感駕乘體驗。(圖/旺車網 提供)

前座艙總成前移搭配極簡化中控配置，總體車室按鈕較上一世代精簡許多，介面操作更加直覺，不論是娛樂通訊或是空調的操作，很快就能上手，對於有按鈕恐懼症的男女用家們，絕不會構成操作障礙。(圖/旺車網 提供)

全新第四代Focus車艙釋放更多空間並大幅優化駕駛及副駕駛座置物空間：不論是排檔座前方有12V及USB插孔的平整置物空間、排檔座後方的可隨意調整適應任何形式的置杯架、前座中央扶手下的深度空間、以及駕駛座方向盤左下方可收折的小空間等，就手位置的安排，都可看出全新Focus的細心之處。(圖/旺車網 提供)

四向調整的三幅式多功能方向盤，附定速巡航系統、音量、行車電腦、駕駛輔助等方向盤控制鍵，其相當就手的按鍵編排，可讓視線在專注前方路況之餘亦可操作。(圖/旺車網 提供)

全新SYNC 2.5娛樂通訊整合系統的8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，可使用串聯手機的語音助理功能控制手機通訊、串流音樂播放、支援車載通訊系統Apple CarPlay與Android Auto，不僅可以將Google Map整合於螢幕中，且可主動聲控手機的Google助理/Siri助理進行電話的撥打等便捷功能，讓用車人更便利安全地與娛樂通訊生活保持無縫接軌與全時連線。另外還有緊急通訊救援系統，猶如是女性車主面對各種狀況時的定心丸。(圖/旺車網 提供)

附行車資訊全彩LCD螢幕的4.2吋液晶智慧多功能儀表板，其智慧整合式行車電腦包含平均油耗、剩餘里程、車外溫度、平均速度、車門未關顯示、油量不足顯示、EcoMode資訊顯示及手機來電顯示等一目了然。(圖/旺車網 提供)

貼心照顧個人感受、並有活性碳車內粉塵過濾器的左右獨立雙區恆溫空調系統，駕駛者與副駕駛座乘客可依個人喜好調節不同溫度；且空調溫度顯示於個別控制旋鈕中，既方便操作且辨識度高。(圖/旺車網 提供)

亮銀門內把手、皮質車門飾板、以及襯有布飾的車門置物空間等，從細節即可看出全新Focus車艙的講究。(圖/旺車網 提供)

藉由C柱玻璃整合於後門門板上的設計巧思，讓後座的進出開口更大，並大幅優化車室內的透光性與可視性，讓後座乘坐空間更加明亮舒適，也是全新Focus不論是房車或是掀背車在對於長輩、小孩及女性上下車時的體貼用心，當然也有助於車主倒車時的視野廣度。後座並附有中央扶手附置杯架、及後座高度可調頭枕（含中央頭枕）。(圖/旺車網 提供)

受惠於全新世代的C2底盤，使得前、後座空間大幅優化，再加上拉長軸距及後座空間的平整化，整體車艙空間更為寬敞舒適，後坐不論是滿載三位成人，或是有放置嬰兒座椅的需求，也都絕不是問題。(圖/旺車網 提供)

前座椅後方置物袋、可讓後座手機充電的後座12V充電座等貼心配備，也充分照顧到後座乘客的需求。(圖/旺車網 提供)

採4/6分離式放倒的後座椅背，擁有375升的行李廂空間，其平整方正的空間規劃，也增加其應用的便利性；而較低的尾門離地開口，也有助於女性車主上下物品的便利性。(圖/旺車網 提供)

本領3。五星安全航太級堅實車身結構 | 更輕量、更堅實、更安全，與歐洲Focus撞擊測試數據近乎一致。

The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型。(圖/旺車網 提供)

全新世代Ford Focus配備了齊全的主、被動安全，及全車系標配的6顆安全氣囊數。這部第一款導入Ford全新C型車底盤（C2）的Focus，除了將車身拉長52mm外，車身結構還採用高達33%航太級硼鋼的高剛性鋼材與雷射熔焊技術，車身抗扭曲強度提升了20%、車重也減輕了16公斤，這些數字的真正義含，即是全新Focus在擁有了一身強健的體魄之外，同時也優化了油耗表現，且當你要熱血駕馭時，全新Focus也樂意奉陪。

而車體結構的安全性，國內Ford車廠為了證明不只是上述的漂亮數字，還特地將國產的全新Focus首次送至德國實驗室進行撞擊測試，採與歐洲相同標準的EURO NCAP進行40%偏置前撞（時速64km/h），以及側面撞擊測試（時速50km/h），其前撞速度高於台灣車輛安全法規的檢測速度（時速56km/h），而撞擊結果也與歐規Focus於歐洲撞擊測試的數據近乎一致，國產車的製造水平表現斐然、令人刮目相看。

此外， ABS防鎖死煞車控制系統、ESP電子式車身動態穩定系統、TCS循跡控制防滑系統、ETS主動式車身動態強化系統、TVC扭力分配控制系統等10大主動安全系統，這些琳瑯滿目、面面俱到的安全與科技配備，就是要在車子發生狀況時，及時的給車上所有乘員最全面的安全防護。

即使入門車款，全新Focus均採7000系航空級高密度鋁擠型前防撞樑、一體成型液壓防撞支撐桿、同級唯一的1300MPa一體成型超高強度A柱硼鋼、1300MPa四門防撞斜列超高強度硼鋼、以及1300MPa滾壓成型高強度鋼樑門檻等，建構出超強的天生硬派車體結構，帶給所有乘員信心滿滿的安全信賴感。(圖/旺車網 提供)

本領4。兼顧耐用度、性能與油耗的動力最佳入門選擇 | 1.5升Ti-VCT自然進氣雙可變汽門正時汽油引擎+SelectShift六速自排變速箱。

The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型。(圖/旺車網 提供)

The All-New Ford Focus五門時尚型，搭載了一具1.5L汽油引擎，這具集結多重動力科技工程技術的1.5L Ti-VCT自然進氣雙可變汽門正時汽油引擎，由英國工程團隊操刀，採用直列三缸設計，歧管噴射燃油供給系統，並採VIS可變進氣歧管與雙可變汽門正時進/排氣系統，最大馬力輸出為123ps/6,500rpm、最大扭力輸出達15.3kg-m/4,500rpm、擁有16.7km/h的一級能源平均油耗表現；而相較於2.0升、1.5升小一級的牌照稅與燃料稅，更是替車主每年省下一筆不少的花費。

而前為麥花臣式獨立懸吊（附前副車架與防傾桿）、後為Ford獨家專利的Model J扭力樑（附Force Vectoring Springs矢量導引彈簧設計），與205/60 R16配胎，建構出的全新底盤，更是德國福特工程師對於操控樂趣、日常實用性與維修便利經濟性上的全方位精彩之作。

1.5升Ti-VCT自然進氣雙可變汽門正時汽油引擎，導入鋁合金汽缸體，縮小引擎體積與重量，同時降低摩擦力，提升引擎的運轉效率，絕對是同級對手中兼顧耐用度、性能、油耗又省牌燃稅的最佳入門選擇。(圖/旺車網 提供)

皮質包覆的排檔桿，順暢的換檔體驗是這具SelectShift六速自排變速箱的最大特色，不但在低檔位時能發揮加速性能，高檔位時亦能提升優異的燃油效率。(圖/旺車網 提供)

位於排檔桿左側的動態行車模式切換系統，提供了3種可選模式（標準、省油、運動），透過控制轉向、動力輸出、換檔速度、空調系統等，讓駕駛者隨著心情自由決定哪種駕馭樂趣。(圖/旺車網 提供)

The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型。(圖/旺車網 提供)

介紹了這麼多引擎、底盤的科技與數字，無非是要跟大家分享即使是一部入門車款，Ford也端出滿滿的誠意。而實際上路又會有甚麼樣的表現呢？輕鬆好開的動力與變速箱組合，第一次開它就能完全上手，起步表現也有輕快靈敏的姿態，穿梭都會之中變速箱有極之順暢的換檔反應，行經坑洞或不良路面時，胎圈與底盤也都能善盡職責，營造出舒適的行路性；值得一提的是，低車速時，方向盤特殊的｢低阻力輕盈手感｣，結合5.49m的最小迴轉半徑，更是女性車主都會慢開、停車時的絕佳便利幫手。

The All-New Ford Focus五門1.5L Ti-VCT時尚型。(圖/旺車網 提供)

整體而言，The All-New Ford Focus五門掀背車款，其適切的車身尺寸、5.49m的最小迴轉半徑、車側附轉向指示燈的電動收折調整後視鏡、特殊｢低阻力輕盈手感｣的EPAS電子式動力輔助轉向系統、ISOFIX後座兒童安全座椅固定裝置、以及齊全的主被動安全系統與駕駛的輔助設備（如BOS煞車優先系統、ESP電子式車身動態穩定系統、TCS循跡控制防滑系統、TPMS圖像式胎壓偵測警示系統、HLA斜坡起步輔助系統、SYNC連接服務的緊急救援通訊系統、自動斷油安全塑鋼油箱等），不論是體貼的配備或是主被動安全的防護，絕對是同級車中對於女性車主有著最為全面的友善關照。

自1998年誕生至今、擁有超過20年輝煌品牌歷史的Ford Focus，以擁有歐洲車DNA的強烈特色，在國內成為引領中型房車市場的指標車型。而全新世代的The All-New Ford Focus，其全新輕量化的動力系統、輕量化高剛性的車身結構、平整化的底盤設計、更為寬敞的車室空間、以及多項便捷的科技配備等，也不會因入門車款而有所犧牲、妥協。配備的全面升級，價格帶仍維持不變，除了展現車廠十足的誠意與企圖心外，更是Ford對全新世代Focus滿滿的自信之作。

(中時電子報)