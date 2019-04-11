34歲女星許瑋甯昨(10日)晚被大陸網友熱傳點了寫有「阿六仔」、「不能丟國家臉」等疑似台獨字眼貼文讚，對此她致歉並關閉IG後，稍早在透過央視節目《中國電影報導》的官方微博再發表親筆信，強調：「這世界上只有一個中國。我不支持台獨。我討厭分裂。我喜歡大家和睦相處。大家可以批評我，罵我，因為我確實做錯了事。」
許瑋甯稍早在微博發文致歉，指自己在IG上通常只看圖、不太看文字，知道惹錯後很想掌自己巴掌，今中午她再秀出親筆信，指自己昨晚沒睡，因這件事非常悔恨，「出現這樣的錯誤，第一反應不是自己受到怎樣的影響，而是會帶給多少人麻煩。」
許瑋甯文中表示，自己母親是安徽人，父親是美國、義大利混血，她一出生便因一張和周圍不一樣的臉，常被視為外地人，長大後她索性叫自己「許家人」，文末強調不支持台獨、討厭分裂，她不介意大家罵她，因為她確實犯了錯，最後再次道歉。
許瑋甯道歉親筆信全文如下：
中國電影報導：
謝謝你們給我一個說心裡話的機會。
昨天整晚沒睡，內心懊惱和悔恨。
出現這樣的錯誤，第一反應不是自己受到怎樣的影響，而是會帶給多少人麻煩。
團隊的同事們沒做錯任何事，卻因為我的錯誤熬夜工作；工作中的合作夥伴跟著緊張，大家花幾年時間嘔心瀝血做的項目，可能因為我的錯誤受到影響；更不應該的是，讓支持和喜歡我的人失望。
比起演藝前途，我更希望保住做人的良心。對朋友、同事、夥伴負責的心，對自己參與的作品負責是良心，而最重要的心，是像家人一樣不分你我。
我是哪裡人？
媽媽祖籍中國安徽，爸爸是美國義大利混血，長著跟周圍不一樣的臉，小時候無論在任何地方，我都被認為是外地人。長大以後，乾脆跟自己說，我就是許家人，是我媽媽的女兒，我外公外婆的孫女，我弟弟妹妹的姐姐。
這世界上只有一個中國。我不支持台獨。我討厭分裂。我喜歡大家和睦相處。大家可以批評我，罵我，因為我確實做錯了事。現在有這樣的一個機會說出心裡話，表明我的立場，我已很感恩。
最後，再次向所有人誠懇致歉。對不起。
許瑋甯
(中時電子報)
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