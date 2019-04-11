大政治大爆卦-無色覺醒》與綠營交手第一戰 從韓赴美開始？ 14:082019/04/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜市長赴美開始，民進黨上下就拿著放大鏡檢驗著各種蛛絲馬跡。從赴美訪問團的費用以及哈佛、史丹佛兩所大學演講時現場人數的規模，都免不了各種酸言酸語，更不要說還有外圍王丹的助攻了。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #政治 也許您會感興趣 推薦閱讀 美業者疾呼 華盛頓應出手助攻5G 04:092019/04/07 政治 影》藍綠白大咖搶修大甲媽政治學 既敬畏又想拿高分 02:492019/04/08 政治 高通舉辦創新競賽 助攻台灣新創產業發展 15:232019/04/08 政治 飼料銷售助攻 茂生首季營收年增14.83％ 19:502019/04/09 政治 香港科技園助攻 6百企業科研上線 04:092019/04/10 政治 韓國瑜的崛起 04:102019/04/10 政治 NBA》暴龍大勝灰狼 林書豪8分5助攻 10:552019/04/10 政治 《電腦設備》仁寶助攻，雲林縣智慧照護全面開跑 15:072019/04/10 政治 《電子零件》新品助攻業績，新日興亮紅燈創高 11:422019/04/11 政治 《科技》Samsung Pay找來悠遊卡神助攻，拚今年上線 13:072019/04/11 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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