宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶玲3位國民黨籍女縣長共組的「木蘭花連線」，希望聯手打造宜花東「黃金廊帶」，並將在16日出發前往大陸上海、南京、常州三個城市推銷宜花東的農特產品及觀光資源，林姿妙喊出「做伙來去拚經濟，拚出宜蘭好生活」的口號，希望能帶回讓人滿意的成績。

林姿妙11日邀集縣內農漁會、觀光、民宿等業者一同在縣府大廳舉行記者會，共同期許此行能帶回豐碩的成果，林姿妙表示，此次就是到大陸「賣東西、交朋友、拚經濟」，要將宜蘭縣優質的農特產品以及旅社、民宿、飯店、餐廳等觀光資源，全部推銷出去，讓宜蘭的經濟能發展得更好。

林姿妙說，向陸委會報備等行前該有的程序都已經做了，至於訪陸期間將有哪些官方的拜會行程及層級對象？林姿妙僅表示目前還在協調中，媒體記者進一步詢問，一旦雙方談到「九二共識」敏感的政治議題將如何因應？林姿妙只說，希望大家好好拚經濟，一起過好日子，兩岸和平最重要。

(中時 )