去年11月12日深夜，31歲楊男替2歲女兒洗澡，將女兒放在已故障的洗衣機內，以蓮蓬頭的高溫熱水沖淋，導致女兒背部右肩與右上背一度、二度燙傷，妻子巫女怒告家暴，彰檢偵結依傷害罪向彰化地院聲請簡易判決。

去年11月底，彰化市網友在臉書社團「爆料公社」貼文，指女童生父惡意沖淋熱水把女兒燙傷，引發網友公審撻伐，彰化縣社會處也緊急介入了解、安置女童；女童阿嬤事後還出面喊冤，指兒子患有身心障礙、加上視力不良，才會不小心把開關開錯邊，孫女燙傷是意外，並非家暴。

檢方調查，巫女因腳傷無法為女兒洗澡，請楊男幫忙，楊男將女兒帶到浴室，先把她放進故障無法轉動的直立式洗衣機中，再以自製蓮蓬頭對準其背部淋熱水達3分鐘，女兒當場被燙得哇哇大哭，巫女聞聲衝進浴室，立即將女兒送醫，女童背部右肩與右上臂達1、2度燙傷。

楊男面對檢警訊問坦承不諱，檢方根據醫院診斷證明、女童受傷照片和巫女申請的暫時保護令，認定楊男所為已涉犯《刑法》傷害罪，並構成《家庭暴力防治法》家庭暴力罪，並應依《兒少法》規定加重其刑二分之一。

(中時 )