新版勞基法於2016年12月23日正式上路，台鐵工會指出，台鐵內部在2017年9月30日後才適用符合新法的班表，期間每人每月加班費約8000元，9個月約欠7萬2000元，欠費人數多達4000人，等於台鐵局共欠費2億8800萬元加班費，且交通部長林佳龍曾表示「該還就要還」，如今與台鐵局開會，對方代表卻請工會提告。因此工會表示，近日就會提告。

台鐵企業工會今日發出快訊，指稱台鐵局積欠員工加班費，因此工會決定以司法途徑解決。台鐵工會文宣組長吳長智表示，新版勞基法是在2016年12月23日上路，但台鐵內部於2017年9月30日起才開始適用新班表。

吳長智指出，在舊法交替新法的9個月間，有部分不符合新法規定的班表，依法必須支付加班費，以運務、機務3班為例，每人每月約應拿到8000元的加班費，9個月為7萬2000元，遭欠費的人數多達4000人，等於台鐵局共欠費2億8800萬元加班費。

吳長智說，2018年1月19日經過台北市勞資爭議調解會調解後，認定台鐵局應依法給付員工加班費，期間也多次與台鐵局召開會議，甚至日前林佳龍面會工會時，更說「該還的就是要還」，但今日與台鐵局召開運務處第2次車站工時協商會議時，主席卻說，上面堅持不肯給，敬請工會提告。

台鐵工會表示，面對資方傲慢態度，又漠視員工權益，為維護會員權益，將從善如流，近日內會委託律師，依法發動訴訟程序，或逕送勞動部仲裁，還給員工合法權利。台鐵局則表示，稍晚將給予回應。

(中時 )