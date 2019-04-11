藝人史丹利跟Gigi交往2年，2015年在沖繩舉辦婚禮，結婚近4年感情甜蜜羨煞旁人，不過史丹利卻透露夫妻關係出現問題，那就是老婆無法接受他淋浴時順便小便，立刻引起網友議論。

史丹利臉書PO文詢問男性網友，淋浴的時候是否會順便尿尿?他表示這是從小到大養成的習慣，尤其聽到灑水聲更想尿，不過老婆Gigi無法接受這行為，讓他感嘆：「剝奪了我沖澡時的樂趣啊」，因此反問網友：「大家都會這樣還是只是我的壞習慣？然後女生們也都無法接受嗎」？對此Gigi留言強調：「你要註明是浴缸！！那味道散不掉好嗎，我就知道你昨天有偷偷尿在浴缸裡」。

史丹利臉書全文。(圖/熱血史丹利大叔應援團臉書)

對於史丹利尿在浴缸裡，引起網友反彈紛紛留言：「太太出來說話了，大叔拉同情票失敗」、「浴缸真的很不行，整個與尿同行的概念！好可怕」，眼見網友一面倒向太太，讓史丹利跳出來澄清：「大家不會以為我是在泡澡時尿尿吧？我是在淋浴的時候啊」，無奈依舊討拍不成讓網友直呼：「泡澡更母湯，沖澡也母湯，反正不能在浴缸」。

(中時電子報)