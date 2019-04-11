現代人愛喝咖啡，無論是手沖或用咖啡機，每次喝完總會有不少咖啡渣。國外媒體報導，曬乾後的咖啡渣，還有許多用途，如清除頑垢、除臭、除濕、驅蟲、去角質等10種妙用。

據《每日郵報》報導，咖啡渣曬乾後，其實是可以善加利用的好東西，並整理出10種咖啡渣妙用。

1.清除頑垢

將咖啡渣和肥皂水混和，就是天然強效清潔劑，因咖啡渣含有活性碳可以吸附許多細微的汙垢、汙漬，能有效清除難洗汙垢。

2.掩飾木造家具刮痕

將咖啡渣加點水濕潤後，使用棉花棒沾取咖啡渣，在木造家具的刮痕處，輕輕塗抹上，就可以讓刮痕變得不那麼明顯。

3.驅蚊蟲

台灣潮濕的氣候多蚊蟲，可在院子中灑些咖啡渣，或將咖啡渣曬干磨細，再加水重新煮，煮出的咖啡水放涼後裝入噴霧瓶中，可噴灑在植株上任何有蟲的地方，有驅蟲功效。趕走螞蟻

由於咖啡渣含生物鹼，讓很多昆蟲避而遠之，如果家中有螞蟻很多困擾，可將咖啡渣灑在蟻窩附近或是花壇裡。

4.栽種植物的肥料

咖啡渣中含有植物生長所需要的養分，把它倒入花盆中，既能起到肥料的作用，又沒肥料的異味。

5.去角質

咖啡渣是去角質的好材料，將它加入沐浴乳一起搓洗按摩身體，可去除老化的角質，使皮膚光滑緊實，細緻有光澤。

6.廚房除濕防異味

咖啡渣具有除濕功效，將乾燥咖啡渣放入茶包袋或紗布袋裡，放在碗盤架上就可以發揮效果。另外，將乾燥過的咖啡渣放入廚餘垃圾袋中，並將湯水瀝掉，有消除異味功效。

7.清除手中腥味

曬乾咖啡渣可用小罐子裝，放在廚房備用，平時切洋蔥、剁蒜頭、處理生肉或烹煮海鮮時，抓取一些在手上搓揉，可去除辛味和腥臭味。

8.鞋櫃除臭

將曬乾後的咖啡渣放進鞋櫃，除了也能除濕以外，還可以充當芳香劑，用紗布袋裝後，直接放入弄濕的鞋子裡，除臭、除濕效果更明顯。

9.清潔微波爐、冰箱異味

將水和咖啡渣放入寬口盤子，放微波爐微波2分鐘後，靜置1分鐘讓蒸氣佈滿內部，最後沾溫熱的咖啡渣水刷洗即可，另外冰箱部分，可將乾燥咖啡渣放入紙杯或玻璃罐中，蓋上保鮮膜戳幾個洞，放入冰箱角落，除臭又除濕。

10.塑膠盒異味清除

塑膠容器使用數次後，可能會有細小刮痕並產生異味，將乾燥咖啡渣或茶葉渣放入茶包中，放入洗淨塑膠容器內，加蓋放置數天即可消除異味。

(中時電子報)