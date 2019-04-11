總統蔡英文與前行政院長賴清德，黨內廝殺刀刀見骨。民進黨中執會昨日(10)決議二度延長總統初選，賴更在臉書大表遺憾與不滿。新北市議員唐慧琳嘆為觀止直呼：「保皇黨的血滴子已經出手！」
賴清德日前上「館長」陳之漢直播，表示：「輸的要支持贏的，選有結果再談合作，合作也有很多種方式。初選還沒結果之前，說誰配誰不太好。」對參選到底的堅持寸步不讓。
唐慧琳上節目《新聞深喉嚨》表示：「我覺得這場初選，應該是會沒有了。我其實在禮拜天的時候，我就已經大膽的預言，民進黨的初選會延後。果不其然！就是說今天，你已經可以看到了，保皇黨的血滴子已經出手！」
唐慧琳進一步指出：「民進黨常常在地方初選，國民黨PK的人選還沒出來之前，他們黨內自己裡面的廝殺，那往往是比國民黨去罵民進黨，還要狠毒十幾倍！這個我們真的是嘆為觀止、自嘆弗如！我想講的是，其實賴清德今天的出線，我覺得他們今天兩個人都會覺得，都是同志在背後插刀！好痛好痛！」
綜觀以上，唐慧琳認為賴清德的強硬與堅持，源於自己一離開閣揆崗位，人馬立刻都被砍光光；同志間的毒手讓他對權力不安，更足見民進黨內同志互相插刀的凶狠。
(中時電子報)
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