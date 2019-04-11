保險桿噴飛、車頭扭曲毀損，造成5台車輛車損。（許家寧翻攝）

砂石車造成附近236戶停電，預計晚間才能搶修完成。（許家寧翻攝）

飛來橫禍，花蓮市滿載土石的21噸砂石車，今午行經中興路與中美五街口，疑煞車失靈一路橫衝直撞，輾過停在路旁車輛，無辜波及5輛汽車，最後撞毀變電箱才停止，有的車輛保險桿噴飛、車身扭曲全毀，幸無傷亡傳出，不過造成當地236戶停電。

魏姓砂石車司機（60歲）11日載運新興路拓寬工程廢棄至棄土場途中，突然擦撞對向計程車，然後一路撞上停在路旁小客車，砂石車接續爬上變電箱，強大撞擊力繼續推擠後方3輛車才停下，所幸當時停在路旁車輛，車上都沒有人。

魏姓駕駛說，當時突然發現煞車完全踩不到，他擔心車輛撞到路上行駛的車輛或行人，情急之下才會向左擦撞路旁車輛和變電箱試圖減速，當時車速並不快，沒想到還是撞倒這麼多台車，對車主感到很抱歉，也憂心之後龐大的賠償金。

警方表示，魏男酒測值為0，雖然該路段依規定無法行駛砂石車等大型車輛，不過該車有向警方申請通行證，擁有路權，警方需進一步調查監視畫面與目擊者，釐清肇事原因。至於車禍也造成附近236戶停電，住戶大中午汗流浹背，抗議電話打爆台電。

台電花蓮區營業處電務經理江玉順表示，被撞毀的設備有變電箱、地下電力線接線箱等，肇事的車輛還卡在電力設備上，必須等待砂石車拖離後，才能進場搶修，目前工程人員已盤點受損料件，搶修最快也要6個小時，盡力趕在天黑前恢復供電。

(中時 )